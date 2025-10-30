ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter találkozója Budapesten 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Micsoda állapotok!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel találkozott.

Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

A volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

"És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!" - fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel két jó barát.

lengyelország

orbán viktor

zbigniew ziobro

