Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter az isztambuli egyezmény tervezett felmondásáról tartott varsói sajtóértekezleten 2020. július 25-én. A minisztérium szorgalmazza az Európa Tanács isztambuli egyezményének Lengyelország részérõl történõ felmondását, mert álláspontja szerint az a nõk védelmének ürügyén keresztényellenes, emellett a lengyel alkotmánynak ellentmondó elõírásokat tartalmaz.
Nyitókép: MTI/PAP/Rafal Guz

A lengyel főügyész kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter és főügyész mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását kezdeményezte a parlamenthez benyújtott indítványban Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője – közölte keddi sajtóértekezletén a főügyészség szóvivője.

Anna Adamiak elmondta: az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) politikusa ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást. Ziobrót (képünkön) azzal gyanúsítják, hogy az előző, a nemzeti konzervatív PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”, a minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet pedig a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el.

Ziobrót elsősorban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják. Adamiak szerint Ziobrót, ha bűnösnek találják,

akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik.

A szóvivő szerint „komoly aggodalmak merültek fel” azzal kapcsolatban, hogy Ziobro megpróbálja elkerülni a részvételt az ellene folytatott eljárásban, elmenekülhet, és bizonyítékok meghamisítására törekszik.

Adamiak kitért Ziobro onkológiai betegségére is, közölve: a főügyész szakértői véleményt kért ki arról, hogy a gyanúsított egészségi állapota lehetővé teszi-e az előzetes letartóztatását és a kihallgatásokat. Az illetékes szakértő szerint jelenleg nincs akadálya a letartóztatásnak, amennyiben betartják az eljárás „megfelelő ritmusát, biztosítják a szüneteket és a pihenési időt”.

Az Igazságosság Alap célja a bűncselekmények áldozatainak segítése és a bűnmegelőzés támogatása. Az alap ügyében folytatott eljárás többszálú, és több ellenzéki politikust is érint. Múlt héten vádat emeltek Michal Wos, a PiS képviselője, volt igazságügyi miniszterhelyettes ellen, amiért engedélyezte, hogy az alapból 25 millió zlotyt (2,3 milliárd forint) folyósítsanak a korrupcióellenes hivatalnak a Pegasus kémszoftver beszerzésére.

Adamiak kedden elmondta: a gyanú szerint a miniszterhelyettes a felettese, Ziobro utasítására cselekedett.

Bartosz Lewandowski, több ellenzéki politikus ügyvédje kedden az X-en azt írta: a Ziobro ellen megfogalmazott gyanú több állítása „olyannak tűnik, mintha valaki kizárólag a médiahatás céljából fogalmazta volna meg”. Kuriózumnak nevezte a sikkasztás vádját, mivel szerinte Ziobro semmilyen haszonra nem tett szert az alap eszközeiből. Abszurdnak nevezte a minisztérium keretében működő szervezett bűnözői csoportról szóló gyanút is.

Kezdőlap    Külföld    A lengyel főügyész kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását

lengyelország

letartóztatás

mentelmi jog

pis

zbigniew ziobro

