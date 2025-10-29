Hezitál Budapesten, hogy haza merjen-e menni a lengyel volt igazságügyi miniszter, börtön fenyegeti

Donald Tusk emberei valósággal vadásznak a PiS erős embereire a Mandiner cikke szerint.

Mint kedden bejelentették, Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter és főügyész mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását kezdeményezte a parlamenthez benyújtott indítványban Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője

Egy nappal korábban teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely a Mandiner szerint „Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával”. A budapesti esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen azt mondta:

Lengyelország Donald Tusk miniszterelnök munkájának köszönhetően „lényegében brüsszeli bábbá vált”,

az uniós intézmények pedig szemet hunynak a szándékosan elrettentő erővel, olykor erőszakkal történő leszámolások fölött, amivel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot.

Ezek után valóságos villámcsapásként érte a politikust, hogy kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Zbigniew Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, illetve arra, hogy

a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel.

Ziobro azt állítja, hogy éppen a korrupció megfékezésére használták fel a programot. A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá, Waldemar Żurek, a PO-vezette koalíciós kormány jelenlegi igazságügyminisztere pedig drámai X-bejegyzésben kommentálta Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, közölve: „nincsenek szent tehenek”. Vagyis, ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban a párttársai. Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és a Mandiner információ szerint saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban.