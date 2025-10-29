ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.27
usd:
333.41
bux:
106826.33
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter az isztambuli egyezmény tervezett felmondásáról tartott varsói sajtóértekezleten 2020. július 25-én. A minisztérium szorgalmazza az Európa Tanács isztambuli egyezményének Lengyelország részérõl történõ felmondását, mert álláspontja szerint az a nõk védelmének ürügyén keresztényellenes, emellett a lengyel alkotmánynak ellentmondó elõírásokat tartalmaz.
Nyitókép: MTI/PAP/Rafal Guz

Hezitál Budapesten, hogy haza merjen-e menni a lengyel volt igazságügyi miniszter, börtön fenyegeti

Infostart

Donald Tusk emberei akár huszonöt évre leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, Zbigniew Ziobro szerint azért, mert kritizálta a lengyel kormányt. Pénzekkel való visszaéléssel és a Pegasus kémszoftver politikai ellenfelek elleni felhasználásával gyanúsítják.

Donald Tusk emberei valósággal vadásznak a PiS erős embereire a Mandiner cikke szerint.

Mint kedden bejelentették, Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter és főügyész mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását kezdeményezte a parlamenthez benyújtott indítványban Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője

Egy nappal korábban teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely a Mandiner szerint „Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával”. A budapesti esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen azt mondta:

Lengyelország Donald Tusk miniszterelnök munkájának köszönhetően „lényegében brüsszeli bábbá vált”,

az uniós intézmények pedig szemet hunynak a szándékosan elrettentő erővel, olykor erőszakkal történő leszámolások fölött, amivel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot.

Ezek után valóságos villámcsapásként érte a politikust, hogy kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Zbigniew Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, illetve arra, hogy

a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel.

Ziobro azt állítja, hogy éppen a korrupció megfékezésére használták fel a programot. A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá, Waldemar Żurek, a PO-vezette koalíciós kormány jelenlegi igazságügyminisztere pedig drámai X-bejegyzésben kommentálta Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, közölve: „nincsenek szent tehenek”. Vagyis, ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban a párttársai. Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és a Mandiner információ szerint saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban.

Kezdőlap    Külföld    Hezitál Budapesten, hogy haza merjen-e menni a lengyel volt igazságügyi miniszter, börtön fenyegeti

lengyelország

donald tusk

zbigniew ziobro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A pénzvilág is a Trump–Hszi-találkozóra vár: apró gesztusok döntenek a nagy pókerjátszmában

A pénzvilág is a Trump–Hszi-találkozóra vár: apró gesztusok döntenek a nagy pókerjátszmában

Egyetlen pillantás a kamerák előtt, és a kínai jüan erősödik. Egy félmondata az amerikai elnöknek, és a koreai von a mélybe zuhan. A globális piac ma nem táblázatokat, hanem gesztusokat olvas. Donald Trump és Hszi Csin-ping minden gesztusa árfolyamot mozgat. Így a csütörtöki találkozójuk sok piac számára kulcsfontosságú lesz.
 

Donald Trump urándúsítási kérést kapott

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Holnap jönnek a kormány friss bejelentései!

Holnap jönnek a kormány friss bejelentései!

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart Kormányinfót csütörtökön délelőtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő következménye lehet Donald Trump és Hszi-Csin Ping találkozójának: ez mindent átírhat

Elképesztő következménye lehet Donald Trump és Hszi-Csin Ping találkozójának: ez mindent átírhat

A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica is waking up to damage across the island - earlier PM Andrew Holness warned of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 11:54
Donald Trump urándúsítási kérést kapott
2025. október 29. 11:04
Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz Szerbiában, halálos áldozat is van
×
×
×
×