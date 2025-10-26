ARÉNA - PODCASTOK
Lampedusa szigetéről átszállított illegális bevándorlók szállnak le az olasz haditengerészet Vega hajójáról a szicíliai Catania kikötőjében 2023. április 27-én. A mintegy ötszáz migránst szállító hajóról az emberek felét engedik le Cataniában, a másik felét egy közeli kikötőn kersztül a szicíliai San Giuseppe La Rena fogadóközpontjában helyezik el. Az előző napon összesen 1078 migráns érkezett a már elelve túlzsúfolt lampedusai regisztrációs központba.MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

Szakértő: jogos a szkepszis, meg tud-e valósulni az európai migrációs paktum

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Eddig Olaszországban nyújtották be idén a legtöbb menedékkérelmet – derült ki az Eurostat 2025 legfrissebb adataiból. Az európai kormányok attól tartanak, hogy Róma, ahogyan a dublini rendeletet, úgy az új migrációs paktum szabályait sem fogja betartani.

Fokozódik az Olaszországra nehezedő migrációs nyomás, az uniós tagállamok közül a dél-európai országban regisztrálták a legtöbb, első alkalommal benyújtott menedékkérelmet, amire 2011 óta nem volt példa.

Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: azáltal, hogy korábban megjelent újszerű útvonalak – mint például a Kanári-szigetek, a Baleár-szigetek vagy Kréta – esetében nőtt a szigor, a tradicionálisabb útvonalak – mint például a közép-mediterrán útvonal (Líbiából Olaszországba) – számai jelentősen növekedtek.

"Júliusban volt egy kiemelkedő adat: 11 190 fő, ezt meg sem közelíti a második, harmadik és negyedik helyen lévő Spanyolország, Franciaország és Németország. Összesítve ugyanezen hónapban 55 340 fő belépését regisztrálták, ami 27 százalékos növekedés az egy évvel korábban tapasztaltakhoz képest" – hangsúlyozta.

Az Olaszországba érkező menedékkérők növekvő száma miatt szerinte éles viták várhatók a kvóták kapcsán, ami akár meg is akadályozhatja a folyamatosan halasztott migrációs paktum jövő nyárra tervezett bevezetését. Emlékeztetett: ez egy 2024 tavaszán elfogadott dokumentum. Azóta eltelt másfél év, változtak a kihívások, a feltételek, és kiütközött, hogy a paktum bizonyos dolgokra nem reagál.

"Ilyen volt például a migráció politikai nyomásgyakorló eszközként való használata, amit egyre több, az Európai Unióval szomszédos állam hajt végre az Európai Unióval szemben,

így akár Marokkó, Törökország vagy Fehéroroszország is alkalmazza. Vagyis ez egy hiányos, későn reagáló paktum, olyan, amely folyamatosan kitolódik a tagállami ellenállás miatt, így jogos a szkepszis, hogy ebből mi tud megvalósulni, ha egyáltalán a paktum meg tud valósulni" – húzta alá.

A magyar kormány is többször jelezte, hogy nem vesz át migránsokat, és elhibázottnak tartja a paktum rendelkezéseit a pénzbeli hozzájárulás tekintetében is.

