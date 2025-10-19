Soros-pénz lehet az amerikai tüntetések mögött

A lap információi szerint a pénzügyi támogatásban a demonstrációk egyik fő szervezője, az Indivisible nevű szervezet részesült. A "No Kings" elnevezésű tüntetésekkel kapcsolatban a Fox News azt írja, hogy Soros György 2023-ban az Open Society Action alapítványon keresztül két évre hárommillió dolláros támogatást nyújtott az Indivisible-nek, amely a résztvevőkkel való kapcsolattartásért és az adatkezelésért felel - írja az index.hu.

A Fox News szerint a 2017-es megalakulása óta Soros alapítványai minden évben adományoztak támogatást az Indivisible-nek, a teljes összeg elérte a 7,61 millió dollárt.

A Fox News megemlíti továbbá, hogy az Indivisible 2017-ben 350 ezer dolláros támogatást kapott a Tides Advocacy nevű csoporttól, amelynek a Tides Network-höz kapcsolódó társszervezetét az Izrael-ellenes egyetemi zavargások finanszírozásával vádolták meg.