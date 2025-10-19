ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk vonulnak a Donald Trump amerikai elnök vezette republikánus kormányzat politikáját ellenzõ tüntetésen New Yorkban 2025. október 18-án.
Nyitókép: Angelina Katsanis

Soros-pénz lehet az amerikai tüntetések mögött

Infostart

Soros György Open Society Action alapítványa összesen 7,61 millió dollárral támogathatta az Egyesült Államokban a szombaton zajló, Donald Trump volt elnök elleni tüntetéssorozatot - állítja a Fox News hírtelevízió.

A lap információi szerint a pénzügyi támogatásban a demonstrációk egyik fő szervezője, az Indivisible nevű szervezet részesült. A "No Kings" elnevezésű tüntetésekkel kapcsolatban a Fox News azt írja, hogy Soros György 2023-ban az Open Society Action alapítványon keresztül két évre hárommillió dolláros támogatást nyújtott az Indivisible-nek, amely a résztvevőkkel való kapcsolattartásért és az adatkezelésért felel - írja az index.hu.

A Fox News szerint a 2017-es megalakulása óta Soros alapítványai minden évben adományoztak támogatást az Indivisible-nek, a teljes összeg elérte a 7,61 millió dollárt.

A Fox News megemlíti továbbá, hogy az Indivisible 2017-ben 350 ezer dolláros támogatást kapott a Tides Advocacy nevű csoporttól, amelynek a Tides Network-höz kapcsolódó társszervezetét az Izrael-ellenes egyetemi zavargások finanszírozásával vádolták meg.

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A következő két hétben Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy tárgyaljanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az orosz elnöknek Szijjártó Péter szerint nem kell attól tartania, hogy letartóztatnák a földet érést követően, lévén Magyarország kilépett a Putyint köröző Nemzetközi Büntetőbíróságból. Putyin egy amerikai értesülés szerint hajlandó lenne befejezni a háborút, ha megszerezné az ellenőrzést a jelenleg csak részben megszállt Donyeck megye fölött, ez enyhülő álláspontnak tekinthető a korábbi, négy ukrán megyére is kiterjedő követeléshez képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel. A harcok folyamatosan zajlanak Oroszország és Ukrajna között, az orosz fél egy olyan ukrán várost bombázott, ahová korábban nem érkezett irányított csapás, míg az ukrán fél egy ipari létesítményt vett célba sikeresen a drónjaival. Az oroszok vasárnap azt állítják, hogy elfoglaltak két újabb ukrán települést, ezenkívül megsemmisítettek egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétavető rendszert.

Lezárták a párizsi Louvre-t: rablás történt, a tettesek meglógtak a francia koronaékszerekkel

Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.

Israel launches air strikes in Gaza accusing Hamas of 'bold violation of ceasefire'

Hamas says it is committed to the ceasefire and accuses Israel of breaking it repeatedly.

