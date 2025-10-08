Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Elillant az alaszkai Trump–Putyin-békecsúcs által generált momentum, az ukrajnai háború békés rendezésére adott időablak lényegében bezárult – jelentette ki Oroszország helyettes külügyminisztere. Donald Trump amerikai elnök erre reagálva kijelentette: csalódott Vlagyimir Putyinban, és fontolóra vette, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának.

Bendarzsevszkij Anton szerint eleve az volt a legnagyobb dilemma, hogy az amerikai diplomácia hogyan tudja rákényszeríteni az oroszokat a tárgyalásra, miközben Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba, ezért szerinte az orosz diplomáciát az elmúlt hetekben az időhúzás jellemezte.

„Tényleges előrehaladás sajnos nem történt, bár abban lehetett bízni, hogy önmagában a diplomáciai folyamat, a találkozások létrehozása majd el fog valahová vezetni, de sajnos nem ez történt” – mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

A posztszovjet térség szakértője emlékeztetett, hogy Washington kommunikációs eszközökkel igyekszik nyomást gyakorolni az orosz elnökre, és ennek a része az is, hogy Donald Trump közölte, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, és fontolóra vette, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának. Augusztus végén döntöttek is más típusú cirkálórakéták Ukrajnába küldéséről, ezek hamarosan megérkeznek, és elsősorban azt a célt szolgálják, hogy rávegyék Putyint a tárgyalásos megoldásra, de úgy látja, Moszkvában ezek a jelzések nem hatnak, hatástalan az amerikai nyomásgyakorlás.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint viszont új front nyitása az oroszoknak nem érné meg, akár Európában, akár egy másik posztszovjet országban, mert a hadereje túlnyomó része Ukrajnában van lekötve. Azt is elmondta, hogy az élő erő toborzása problémákat okoz, folyamatosan emelni kell a szerződésekre fordított összegeket. „Ukrajnában viszont könnyen elképzelhető, hogy az oroszok újabb manővereket próbálnak amiatt is, hogy az ukrán élő erő viszont csökken, lyukakat tömködnek be, ami azt feltételezi, hogy kevés a katona a teljes frontra, amit az oroszok kihasználhatnak” – mondta a szakértő.

Bendarzsevszkij Anton szerint az orosz elnök úgy véli, belátható időn belül az ukrán haderő nehézségei robbanásszerűen fognak előtörni.

"A győzelemnek is vannak fokozatai, de

a Donyeck és Donbasz régió elfoglalása valamikor belátható időn belül, fél-egy év alatt be fog következni.

Az oroszoknak nincs lehetőségük komolyabb válság nélkül még hosszú éveken keresztül harcolni, látható, hogy Oroszországban a gazdasági problémák emelkednek" – mondta Bendarzsevszkij Anton, és hozzátette, ezt a jövő évi költségvetés jelzi, hiszen a gazdaság problémáit a vállalkozókra, a lakosságra próbálják hárítani, az adóterhek növekednek, mert a büdzsé harmada megy el kizárólag a háborús kiadásokra.