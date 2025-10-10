ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.35
usd:
336.92
bux:
101551.56
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén egy kijevi lakóházat ért orosz légitámadást követõen 2025. október 10-én. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fõvárost ért támadásban legkevesebb 12 ember megsebesült.
Nyitókép: MTI/AP/Dan Basakov

Kijev felében nem volt áram, újabb súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az éjjel nagyszabású dróntámadást indított ukrajnai célpontok ellen Oroszország, több városból is robbanásokat jelentettek.

Az éjszaka Ukrajnában országszerte robbanásokat regisztráltak. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban a Dnyeper bal partján teljesen megszűnt a víz- és az áramellátás, de a szakértők már dolgoznak a probléma megoldásán.

A csapásokról rengeteg felvétel járta be a közösségi médiát a Portfolio összeállítása szerint.

Eddig a hatóságok egy halálos áldozatról és 15 sebesültről tudnak.

Robbanások rázták meg Zaporizzsja városát is, ott eddig három sérültet regisztráltak. A bombázásban elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozták, emiatt a vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be az energiahálózatban.

Egyes források szerint Moszkva ballisztikus rakétákat használt Kijev ellen,

ezek először nagyjából éjjel fél 2 magasságában csapódtak be. Nagyjából egy órával később újabb robbanások rázták meg a fővárost. Az áramkimaradás az élet minden területén komoly fennakadásokat okozott, így például nem járt a metró sem. Klicsko elmondta, hogy több lakóház is megsérült a támadásban. Meg nem erősített információk szerint összesen 30 különböző típusú rakétával lőtték Ukrajnát.

Oroszország a téli hideg hónapok beköszöntése előtt a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát támadja Ukrajnában, hogy rombolja a polgári lakosság morálját, és csökkentse a kormány hitelességét csökkenjen. Az áramellátás kiiktatásának másik célja, hogy zavart keltsenek a vezetésben ezzel hibát kényszerítsenek ki a döntéshozatalban. Ettől remélik, hogy gyengül a frontvonalakon harcolók utánpótlása is.

Kezdőlap    Külföld    Kijev felében nem volt áram, újabb súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

oroszország

ukrajna

kijev

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: reális veszély, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd

Kaiser Ferenc: reális veszély, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd

Oroszország kilép az Egyesült Államokkal kötött plutóniumegyezményből, az pedig az amerikai–orosz viszonytól függ, hogy Vlagyimir Putyin átad-e a plutóniumából Iránnak – mondta Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Kijev felében nem volt áram, újabb súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Amerikában nem örülnek, hogy a kínaiak amerikai gépei Oroszország légterében röpködnek

Robbanásveszély: még durvább szintre lépett az orosz–amerikai rivalizálás

Ukrán drón miatt lőtték le az oroszok az azeri utasszállítót - közölte az orosz elnök

Andrej Babiš: nem adunk pénzt Ukrajnának fegyverekre

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az Egyesült Államok jelentősen le van maradva a hiperszonikus fegyverek és a hiperszonikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, Kína és Oroszország ezen a téren lényegesen jobban áll - figyelmeztet az Atlantic Council tanulmánya, melyet az Axios szemlézett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, utórengések is jöhetnek

7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, utórengések is jöhetnek

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

The Israeli cabinet has agreed to Trump's plan, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on areas of Gaza overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 10:40
Börtönbe kerülhet a New York-i főügyész, aki elítélte Donald Trumpot
2025. október 10. 10:17
Kaiser Ferenc: reális veszély, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd
×
×
×
×