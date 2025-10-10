Kijev felében nem volt áram, újabb súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Az éjszaka Ukrajnában országszerte robbanásokat regisztráltak. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban a Dnyeper bal partján teljesen megszűnt a víz- és az áramellátás, de a szakértők már dolgoznak a probléma megoldásán.

A csapásokról rengeteg felvétel járta be a közösségi médiát a Portfolio összeállítása szerint.

Eddig a hatóságok egy halálos áldozatról és 15 sebesültről tudnak.

Robbanások rázták meg Zaporizzsja városát is, ott eddig három sérültet regisztráltak. A bombázásban elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozták, emiatt a vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be az energiahálózatban.

Egyes források szerint Moszkva ballisztikus rakétákat használt Kijev ellen,

ezek először nagyjából éjjel fél 2 magasságában csapódtak be. Nagyjából egy órával később újabb robbanások rázták meg a fővárost. Az áramkimaradás az élet minden területén komoly fennakadásokat okozott, így például nem járt a metró sem. Klicsko elmondta, hogy több lakóház is megsérült a támadásban. Meg nem erősített információk szerint összesen 30 különböző típusú rakétával lőtték Ukrajnát.

Last night, another large-scale, combined missile and drone attack was carried out on Ukraine.



Missiles launched:



~3 Iskander-M ballistic missiles from OTRK installations near Taganrog, Rostov Oblast.



~6 Iskander-M ballistic missiles from OTRK installations northeast of… pic.twitter.com/iYPizVQNGi — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) October 10, 2025

Oroszország a téli hideg hónapok beköszöntése előtt a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát támadja Ukrajnában, hogy rombolja a polgári lakosság morálját, és csökkentse a kormány hitelességét csökkenjen. Az áramellátás kiiktatásának másik célja, hogy zavart keltsenek a vezetésben ezzel hibát kényszerítsenek ki a döntéshozatalban. Ettől remélik, hogy gyengül a frontvonalakon harcolók utánpótlása is.