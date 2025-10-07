Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját

Keddre, az Izrael elleni támadás második évfordulójára számos brit egyetemen hirdettek újabb demonstrációkat a palesztinok mellett. A Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Gázában indított izraeli hadműveletek kezdete óta szinte heti rendszerességgel tartanak Londonban palesztinpárti tömegtüntetéseket, amelyeken gyakran százezrek vesznek részt.

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn azt kérte, hogy mindenki maradjon távol ezektől a megmozdulásoktól.

"Kedden az Izrael ellen elkövetett borzalmas terrortámadásra kell emlékeznünk, ennek kell szerepelnie az első helyen gondolataink között" - fogalmazott a munkáspárti kormányfő.

Robert Jenrick, a Konzervatív Párt árnyékkormányának igazságügyminiszter-jelöltje a párt jelenleg folyó manchesteri kongresszusán felszólalva szitokszavak kíséretében nevezte szégyenteljesnek, hogy az Izrael elleni terrortámadás keddi második évfordulójára a brit egyetemeken palesztinpárti demonstrációkat szerveznek.

Eközben a hétfőn ismertetett legfrissebb felmérési adatok szerint

a britek többsége elfogadhatatlannak tartja a további palesztinpárti tüntetéseket a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás után.

Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el. A támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy Al-Shamie behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov 5845 brit állampolgár bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett országos felmérése szerint a britek 51 százaléka valamelyest vagy teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy a manchesteri zsinagóga elleni merénylet után újabb palesztinpárti tüntetéseket tartsanak Nagy-Britanniában.

Igen jelentős a megosztottság a pártpreferenciák mentén.

a kormányzó Munkáspárt szavazótáborának 41 százaléka nem kifogásolná a további demonstrációkat a palesztinok mellett, és csak 39 százalékuk nevezte elfogadhatatlannak a tüntetések folytatását.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt szavazói közül ugyanakkor mindössze tíz százalék mondta azt, hogy elfogadhatónak tartja a további palesztinpárti megmozdulásokat, 81 százalékuk szerint viszont megengedhetetlenek a palesztinok melletti újabb demonstrációk a manchesteri zsinagóga elleni támadás után.