ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.01
usd:
335.83
bux:
100216.9
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 4-én, miután befejeződött az Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban támogató nemzetközi koalíció párizsi csúcstalálkozója.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Totális patthelyzet Franciaországban - Emmanuel Macron „alól” egymásután esnek ki a kormányfők

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Kevesebb mint egy nappal az új francia kormány bemutatása után máris lemondott posztjáról Sébastien Lecornu francia kormányfő. Ezzel folytatódik a már régóta húzódó kormányválság Franciaországban, sőt... Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense az InfoRádió megkeresésére magyarázta el, mi zajlik.

Egy éven belül a harmadik francia kormányfő mondott le hétfőn.

Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense az InfoRádióban elmondta, már a hétfői lemondás óta is bonyolódott az ügy.

"Lemondott ugyan a francia kormányfő, akinek a lemondását el is fogadta Emmanuel Macron elnök, mégis délután 5-6 óra között visszahívta, és megbízta egy akciótervvel arra, hogy megpróbálja a patthelyzetet feloldani" - mutatott rá a szakértő.

Franciaország tavaly óta szinte kormányozhatatlan, mivel háromosztatúvá vált a parlament, a francia politikai rendszer "úgy van kitalálva", hogy legyen egy többségben levő párt, ami támogatja az elnök munkáját a félelnöki rendszerben, ám most három közel egyenlő erő van a parlamentben, akik nem tudnak egymással megegyezni; "tehát ami máshol teljesen normális, koalíciós kormányzás, az Franciaországban szokatlan, azt ők nem tapasztalták, nem ismerik".

De ez csak az egyik probléma.

"Ami miatt sorban mondanak le a kormányfők, hogy

van egy költségvetés, ami nagyon erős megszorításokat tartalmaz a kiadási oldalon. Ennek a költségvetésnek az elfogadása körül zajlott mindhárom kormány esetén a vita. Egy következő kormánynak ezt kellene megoldania"

- mondta.

Amíg viszont a költségvetésről nincs megállapodás, addig nem lesz stabil kormányzás Franciaországban.

Ez márpedig nem lesz egyszerű, mert a szélsőjobb (Marine Le Pen - Nemzeti Tömörülés) és a szélsőbal (Jean-Luc Mélenchon - Engedetlen Franciaország) a szakértő szerint igen erős, a többi, parlamentbe kerülő párt nem is nagyon akar új választást, aki pedig kormányoz, nem tud kormányozni.

"Minden párt a saját tőkéjét szeretné kovácsolni abból a helyzetből, hogy nem enged a költségvetés tételeihez hozzányúlni, éppen ezért erősödik a patthelyzet ahelyett, hogy a megoldás közeledne" - fejtegette Szűcs Anita.

Ebben a helyzetben a francia elnöknek két lehetősége van:

  1. kinevez egy kormányfőt, akiben, illetve akinek a támogatásában a pártok "egy ideig" megegyeznek
  2. kiír egy új választást, mint tavaly.

Szűcs Anita szerint most is egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy megint új választás legyen, de ez azon is múlik, hogy a mérsékelt nagy pártok mennyire éreznek magukban erőt ahhoz, hogy a választóknak "ajánlatot téve" feloldják a helyzetet. Ennek az ajánlatnak a költségvetést kell alapvetően rendeznie.

Franciaország mérete és léptéke már az, ami befolyással van az eurózóna egészére is, a közös pénz pedig ezekben a napokban "nincs túl jó bőrben", erre reagálva azt mondta, a "piacok egyre rosszabbul tűrnek", és Franciaország hitelminősítése is folyamatosan romlik, már az Olaszországgal történő "helycsere" van napirenden; márpedig Olaszországban bár stabil a gazdaság, de hatalmas adósságot görget maga előtt, ezzel az elit pedig "nem hajlandó mit kezdeni".

A piaci szereplők pedig - mint a szakértő folytatta - a hitelminősítőktől kezdve a befektetőkön át sorban árazzák be a politikai instabilitást, mivel hiába is lenne versenyképes Franciaország vagy lennének rendben a növekedés feltételei, ezeket mind lerombolja a politikai rendetlenség.

A kulcs Emmanuel Macron kezében van, az ő pozíciója a legstabilabb, neki "nem kell lemondania" még két évig, közben viszont az a helyzet, hogy az ő programja "nem tud előre menni", miközben a kormányzásért a kormány felel.

Szűcs Anita szerint ugyanakkor az EU-t magát nem gyengíti a helyzet, mivel a francia külpolitika "gyakorlatilag független a kormánytól", az államfőhöz tartozik, a külügyminiszter csak "egy technokrata feladatokat ellátó személy". A kényszer viszont sürget: a hadiipari kiadások növelési kényszere miatt ehhez hozzá kellene igazítani a számokat, ebben más országok már előrébb járnak, "a német és olasz hadiipar már dübörög".

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Totális patthelyzet Franciaországban - Emmanuel Macron „alól” egymásután esnek ki a kormányfők

francia

emmanuel macron

szűcs anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum 2025 konferencián. A vezető előadásának címe nagyon beszédes volt: „Túl a Barátságon". Ebből máris lehetett tudni, hogy a fókuszban többek között a magyar olajellátás aktuális helyzete és kihívása lesz, ami különösen izgalmas és aktuális annak tudatában, hogy az Európai Unió mellett ma már az Egyesült Államok is erőteljesen szorgalmazza, hogy minden európai ország váljon le az orosz energiahordozókról. A vezető többek között kihangsúlyozta: komoly kockázata van annak, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, egy esetleges dízelhiányt nagyon nehéz lenne kezelni a régióban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent az MNB-nek Nagy Márton: itt az ideje vágni az alapkamaton

Keményen üzent az MNB-nek Nagy Márton: itt az ideje vágni az alapkamaton

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis gather at memorial events to mark two years since Hamas's 7 October attack

Israelis gather at memorial events to mark two years since Hamas's 7 October attack

At the site of the Nova festival attack, memorials stand garnished with flowers, tributes and candles, our correspondent reports from Kibbutz Re'im.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 10:58
Az ukrán Nemesis kulcsfontosságú orosz célpontot iktatott ki Luhanszkban
2025. október 7. 10:23
Már a határátlépés múlhat a közösségi oldalakon folytatott tevékenységtől
×
×
×
×