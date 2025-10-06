Vesztésre állt az ügye, ezért agyonlőtte a bírót

Egy bíróra, Astrit Kalajára egy beidézett férfi lőtt rá; a bírót sürgősen kórházba vitték, de az oda vezető úton belehalt sebesülésébe. A hatóságok által csupán E. Sh.-ként megnevezett támadó elmenekült a helyszínről, a rendőrség azonban hamarosan elfogta és megtalálta nála a fegyvert is, amelyből a lövéseket feltehetőleg leadta.

A lőfegyveres támadásban a tárgyaláson részt vevő két másik ember – egy apa és a fia – is megsebesült, őket kórházban ápolják, és nincsenek életveszélyben.

Bár a bíróság nem közölt részleteket az ügyről, a testület honlapja szerint hétfőn egy tulajdonjogi vitában tartottak tárgyalást.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, egy vitás földterülettel kapcsolatban hívtak be embereket, a támadó pedig tanúk szerint azt mondta, „vesztésre állt”, ezért lőtt rá a bíróra.