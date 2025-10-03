ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.27
usd:
332.05
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Wall in Berlin and reference to 3 October Day of German Unity
Nyitókép: Stadtratte/Getty Images

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.

Az évforduló előtt elhangzott üzenetében az államfő, Frank-Walter Steinmeier mind a keleti, mind a nyugati országrész lakóit a demokrácia védelmére szólította fel. Az elnök aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a politikai centrumnak egyre kevesebb támogatója van nemcsak az ország keleti észén, azaz az egykor az NDK-hoz tartozó tartományokban, hanem a nyugati országrészben is.

„Ne hagyjuk, hogy demokráciánk további károkat szenvedjen” – idézték a beszámolók Frank-Walter Steinmeiert. Az elnök utalt arra, hogy míg 35 évvel ezelőtt az egyesülés túláradó hangulata jellemezte az országot, ma ma egyre többen aggódnak. Az évforduló alkalmából arra szólította fel a lakosságot, hogy az ünnepen az elmúlt 35 évben elért eredményekre emlékezzen. „Az egyesült Németország erős és megbecsült partner a világon” – hangsúlyozta az államfő.

Hasonló hangulatot tükrözött az a jelentés is, amelyet az évfordulóhoz időzítve a keleti tartományokért felelős kormánybiztos, Elisabeth Kaiser mutatott be. „Nem magától értetődő, hogy ma egy békés, újraegyesített, demokratikus országban élünk. Különösen a mai időkben mindezt nem szabad ezt elfelejtenünk” – hangsúlyozta az egykori NDK-ban született biztos.

A legfrissebb, az évfordulóhoz időzített felmérések ugyanakkor arra utaltak, hogy a lakosság nagyobb része egyre inkább elfelejti ezt. A YouGov közvélemény-kutató intézet több mint kétezres, az egész országra kiterjesztett felmérése szerint a megkérdezettek 30 százaléka vélekedett úgy, hogy a kelet- és nyugatnémetek között több az elválasztó, mint az egyesítő tényező. Mindössze 16 százalékuk volt azon a véleményen, hogy a közös vonások felülmúlják a különbségeket. A felmérés szerint 40 százalék egyensúlyról beszélt, míg 13 százalék bizonytalan volt.

A YouGov szerint ugyanakkor

a megkérdezett keletnémetek 43 százaléka mondta azt, hogy a kelet- és nyugatnémeteket több választja el, mint amennyit egyesíti.

Egy, a felméréshez időzített interjúban a kormánybiztos úgy vélte, hogy a fő okot mindebben az életkörülmények különbözősége jelenti. Ennek kapcsán mindenekelőtt az eltérő vagyoni helyzetet és ehhez kapcsolódóan az eltérő munkabéreket említette.

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) tanulmánya szerint a keletnémet tartományok 1990-hez képest jelentős mértékben felzárkóztak ugyan, de nem teljesen. A keleti tartományokban a vállalatok termelékenysége jelenleg a nyugati szint körülbelül 90 százaléka a DIW jelentése szerint.

Az elemzések ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a két országrészt 35 évvel az újraegyesítés után nemcsak a munkanélküliségi ráta nagysága különbözteti meg, de többek között a politikai pártok támogatottsága is. Erre utal a radikális jobboldali AfD szárnyalása a keleti tartományokban. Noha az AfD a nyugati tartományokban is egyre népszerűbb, a kelet-németországi adatok szerint a párt támogatottsága az egykori NDK-ban mintegy 20 százalékkal magasabb, mint a nyugati tartományokban. Mindkét országrészben ugyanakkor a kereszténydemokrata CDU van a második helyen, megelőzve a korábbi támogatottságát gyors ütemben veszítő szociáldemokrata SPD-t is.

Kezdőlap    Külföld    Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

németország

évforduló

1990

egyesítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti

Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti

Október 3-4-én tartanak Csehországban választásokat, itt a parlamenti alsóház, vagyis a Képviselőház tagjaira lehet majd szavazni. Az összesen 200 fős testületben 101 szék elnyerésére van szükség ahhoz, vagy valamelyik fél kormányt tudjon alakítani. A megmérettetés izgalmasnak ígérkezik, a végeredmények pedig az egész Európai Unió politikájára hatást gyakorolhatnak. Szombat délután még nem érhetnek véget a politikai csatározások, sőt, a java csak attól kezdve indulhat be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 22:23
Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát
2025. október 2. 21:46
Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el
×
×
×
×