Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Kétnapos rendkívüli és egyben kibővített kormányülést rendeztek az északnyugat-berlini Villa Borsigban. A koppenhágai uniós csúcsra utazó kancellár röviden számolt be a döntésekről, kissé hosszabban helyettese, a szociáldemokrata pénzügyminiszter, Lars Klingbeil összegzett. Friedrich Merz lényegében csak azt emelte ki, hogy az elhatározott intézkedésekkel Németországot ismét az európai élbolyba kívánják juttatni. Fő cél a lakosság hangulatának javítása. Hangsúlyozta, hogy olyan intézkedésekről van szó, amelyek a versenyképesség erősítését, az állam és a közigazgatás egyszerűsítését, a lakosság és a vállalatok tehermentesítését és mindettől elválaszthatatlanul a bürokrácia csökkentését célozzák.

„Vissza fogunk jutnia a csúcsra”

– idézték a beszámolók a kancellárt.

A nyolcvan intézkedést egy negyvenoldalas dokumentum tartalmazza. Értesülések szerint a modernizációs menetrend kötelező erejű végrehajtási határidőt ír elő a tárcák számára. Az intézkedések középpontjában a a bürokrácia csökkentése, az adminisztráció racionalizálása, a szolgáltatások fokozott digitalizálása és a mesterséges intelligencia alkalmazása áll. A kormány ennek kapcsán előirányozta, hogy a bürokrácia költségeit a négyéves törvényhozási időszak végéig 25 százalékkal, azaz mintegy 16 milliárd euróval kell csökkenteni. Egyben megerősítette a minisztériumi, illetve a parlamenti személyi állomány csökkentésére vonatkozó törekvéseket is.

A program hangsúlyozza a vállalatok terheinek mérséklését, továbbá az új cégek online alapítását akár 24 órán belül.

Külön fejezet irányozza elő egy magfúziós erőmű építésének cselekvési tervét, valamint a hidrogén rendelkezésre állásának felgyorsítását . A kormány ebből a célból egy fúziós finanszírozási programot irányzott elő.

A gazdaság mellett a koalíciós program több más területet is felölel, mindenekelőtt a terrorizmus elleni harc, illetve általánosságban a biztonság erősítésének szükségességét. Értesülések szerint támogatást kapott a német belbiztonsági intézményeket egyesítő, a Bundeswehrt is magában foglaló nemzeti drónelhárítási központ terve, amelyet a belügyminiszter, Alexander Dobrindt terjesztett elő.

Felsorolni is nehéz az elhatározott intézkedéseket, illetve azok megvalósításának ütemtervét, az első értékelések azonban azt emelték ki, hogy elsősorban az országban eluralkodott rossz hangulat javítása volt a cél. A közszolgálati televízió, a ZDF elemzője még azt is megkockáztatta, hogy a sietség sem volt véletlen: a másfél napos ülést, illetve a hangulatjavító intézkedéseket szándékosan a német újraegyesülés pénteki, 35. évfordulója elé időzítették.