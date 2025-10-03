ARÉNA - PODCASTOK
A Patrouille de France légi akrobatacsoport gépei nemzetiszínű csíkokat festenek az égre a párizsi Louvre múzeum felett a francia forradalom kitörésének évfordulóján, a Bastille napján rendezett katonai paradén 2020. július 14-én. Franciaország nemzeti ünnepén a párizsi várbörtön bevételének 231. évfordulóját ünneplik.
Nyitókép: Ian Langsdon

A Ryanair főnöke már Ursula von der Leyen lemondását követeli

Infostart

Az egyik vezető európai fapados légitársaság vezérigazgatója úgy véli, Ursula von der Leyennek le kellene mondania, ha a repülőgépek át sem repülhetnek sztrájk idején egy ország légterén.

Október 7. és 10. között sztrájk várható a francia légiforgalmi irányítóknál, ez a teljes nyugat-európai légteret befolyásolja. A Ryanair már meg is szólalt az üggyel kapcsolatban – írta meg a Guardian.

Az SNCTA, a légiforgalmi irányítók legnagyobb franciaországi szakszervezete által bejelentett sztrájk Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint rendkívül nagy hatással lesz. Várakozásai szerint akár százezer utas terveit is befolyásolva

a légitársaságnak naponta akár hatszáz járatot is törölnie kell majd.

A tervezett megmozdulás nemcsak a Franciaországból induló, illetve oda érkező járatokat érinti, hanem az ország területe feletti útvonalakat is. A Ryanair vezérigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, a francia légiirányítóknak van joguk sztrájkolni, ugyanakkor EU-s szinten lehetővé kellene tenni, hogy ilyenkor más központok irányítsák a tranzitforgalmat. Ilyenkor például az európai légiirányító központokat felügyelő Eurocontrol vehetné át ennek a kezelését.

O'Leary egyben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez is fordult. Véleménye szerint „az nem fordulhat elő az EU-ban, hogy van egy közös piacunk, de amikor a franciák sztrájkolnak, az egészet lezárjuk”. Ha von der Leyen nem hajlandó megvédeni ezt a közös piacot, tehát nem engedélyezné az átrepülést sem ilyenkor, le kellene mondania – tette hozzá.

Nemrégiben körülbelül harminc Ryanair-járatot kellett törölni sztrájk miatt, beleértve Franciaország területe felett átrepülő járatokat is. Emellett szeptember közepén több mint 190 járatuk szenvedett el több órányi késést egy francia sztrájk miatt.

Kezdőlap    Külföld    A Ryanair főnöke már Ursula von der Leyen lemondását követeli

franciaország

légi forgalom

ryanair

repülésirányító

michael oleary

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

Az Egyesült Arab Emírségek jelentősen bővítette katonai és hírszerzési bázisainak hálózatát a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl térségében, ami a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának ellenőrzését teszi lehetővé számára - tudósított a Middle East Eye.

Hallottál a Murcifesztiválról? Most múlik pontosan: 3 nap jókedv, bor és tánc vár a Balatonnál

Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3-5.) tartják a Murcifesztivált!

Deputy PM Lammy heckled at vigil for Manchester synagogue attack victims

Lammy, who is also justice secretary, was met with shouts of "shame on you" as he spoke at the event.

2025. október 3. 17:50
Adatközpontok az űrben? Jeff Bezos szerint lehetséges
2025. október 3. 17:37
Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz
