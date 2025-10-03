A Ryanair főnöke már Ursula von der Leyen lemondását követeli

Október 7. és 10. között sztrájk várható a francia légiforgalmi irányítóknál, ez a teljes nyugat-európai légteret befolyásolja. A Ryanair már meg is szólalt az üggyel kapcsolatban – írta meg a Guardian.

Az SNCTA, a légiforgalmi irányítók legnagyobb franciaországi szakszervezete által bejelentett sztrájk Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint rendkívül nagy hatással lesz. Várakozásai szerint akár százezer utas terveit is befolyásolva

a légitársaságnak naponta akár hatszáz járatot is törölnie kell majd.

A tervezett megmozdulás nemcsak a Franciaországból induló, illetve oda érkező járatokat érinti, hanem az ország területe feletti útvonalakat is. A Ryanair vezérigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, a francia légiirányítóknak van joguk sztrájkolni, ugyanakkor EU-s szinten lehetővé kellene tenni, hogy ilyenkor más központok irányítsák a tranzitforgalmat. Ilyenkor például az európai légiirányító központokat felügyelő Eurocontrol vehetné át ennek a kezelését.

O'Leary egyben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez is fordult. Véleménye szerint „az nem fordulhat elő az EU-ban, hogy van egy közös piacunk, de amikor a franciák sztrájkolnak, az egészet lezárjuk”. Ha von der Leyen nem hajlandó megvédeni ezt a közös piacot, tehát nem engedélyezné az átrepülést sem ilyenkor, le kellene mondania – tette hozzá.

Nemrégiben körülbelül harminc Ryanair-járatot kellett törölni sztrájk miatt, beleértve Franciaország területe felett átrepülő járatokat is. Emellett szeptember közepén több mint 190 járatuk szenvedett el több órányi késést egy francia sztrájk miatt.