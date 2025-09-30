Az elkövetkezendő hetekben a Lufthansa utasainak azzal kell számolniuk, hogy a pilóták sztrájkolhatnak. A Vereinigung Cockpit (VC) nevű pilóta-szakszervezetben a szavazásra jogosult tagok jelentős többsége a „munkaügyi harc” mellett voksolt – írta meg a Handelsblatt.

A sztrájk pontos időpontjáról még nem tájékoztatták a nyilvánosságot, a VC bizottsága fog a következő lépésekről döntést hozni. Nagy ugyanakkor a veszélye annak, hogy a Németországban hamarosan kezdődő őszi szünet időszakában zavarok lesznek a menetrendben.

Amikor korábban hasonló méretű pilótasztrájk volt, szinte az összes érintett járatot törölni kellett

– emlékeztet rá a német napilap.

A konfliktus középpontjában mintegy 4800 pilóta vállalati nyugdíja áll, a szakszervezet a munkáltatói hozzájárulás megháromszorozását követelte korábban, megállapodás még nem született. A mostani szavazáson a Lufthansa, és a Lufthansa Cargo pilótáinak 90, illetve 95 százaléka vett részt, és 88, illetve 96 százalékkal támogatták a sztrájkot – állítja a VC. A szakszervezet ugyanakkor a tartózkodást is „nem” szavazatként számolja.

A Lufthansa Airlines vezetője, Jens Ritter korábban elmondta, gyakorlatilag nincsen forrás arra, hogy a „már most is nagyon jó” vállalati nyugdíjat tovább emeljék. A cég nemrégiben jelentette be, hogy a magasabb nyereségesség érdekében 2030-ig négyezer adminisztratív pozíciót tervez leépíteni.

A szakszervezet követelése évente 228 millió eurós többletköltséget jelentene. A Lufthansa ugyanakkor 2025 első félévében 274 millió eurós veszteséget jelentett, miközben jelentős költséggel új repülőgépeket szükséges vásárolnia – mondta el egy belső körben terjesztett interjúban Michael Niggemann, a Lufthansa HR-igazgatója.