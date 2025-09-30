ARÉNA
A Lufthansa német légitársaság egyik Boeing 747 típusú utasszállító repülőgépe a Frankfurti Nemzetközi Repülőtéren 2022. szeptember 1-jén. A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet, a Vereinigung Cockpit (VC) egynapos bérkövetelő sztrájkot hirdetett szeptember 2-ra. A munkabeszüntetés az utasszállító járatok mellett a teherszállító tagvállalat, a Lufthansa Cargo valamennyi induló járatát érinti.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Káosz jöhet a légi közlekedésben az őszi szünetben

Infostart

Fokozódik a vita a Lufthansa és a Vereinigung Cockpit nevű pilóta-szakszervezet között, a középpontban a vállalati nyugdíjak kérdése áll.

Az elkövetkezendő hetekben a Lufthansa utasainak azzal kell számolniuk, hogy a pilóták sztrájkolhatnak. A Vereinigung Cockpit (VC) nevű pilóta-szakszervezetben a szavazásra jogosult tagok jelentős többsége a „munkaügyi harc” mellett voksolt – írta meg a Handelsblatt.

A sztrájk pontos időpontjáról még nem tájékoztatták a nyilvánosságot, a VC bizottsága fog a következő lépésekről döntést hozni. Nagy ugyanakkor a veszélye annak, hogy a Németországban hamarosan kezdődő őszi szünet időszakában zavarok lesznek a menetrendben.

Amikor korábban hasonló méretű pilótasztrájk volt, szinte az összes érintett járatot törölni kellett

– emlékeztet rá a német napilap.

A konfliktus középpontjában mintegy 4800 pilóta vállalati nyugdíja áll, a szakszervezet a munkáltatói hozzájárulás megháromszorozását követelte korábban, megállapodás még nem született. A mostani szavazáson a Lufthansa, és a Lufthansa Cargo pilótáinak 90, illetve 95 százaléka vett részt, és 88, illetve 96 százalékkal támogatták a sztrájkot – állítja a VC. A szakszervezet ugyanakkor a tartózkodást is „nem” szavazatként számolja.

A Lufthansa Airlines vezetője, Jens Ritter korábban elmondta, gyakorlatilag nincsen forrás arra, hogy a „már most is nagyon jó” vállalati nyugdíjat tovább emeljék. A cég nemrégiben jelentette be, hogy a magasabb nyereségesség érdekében 2030-ig négyezer adminisztratív pozíciót tervez leépíteni.

A szakszervezet követelése évente 228 millió eurós többletköltséget jelentene. A Lufthansa ugyanakkor 2025 első félévében 274 millió eurós veszteséget jelentett, miközben jelentős költséggel új repülőgépeket szükséges vásárolnia – mondta el egy belső körben terjesztett interjúban Michael Niggemann, a Lufthansa HR-igazgatója.

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Az orosz–ukrán háború minden fronton elhúzódik: míg Moszkva ember- és hadianyag-fölényére, Kijev technológiai és nyugati támogatásra támaszkodik – mondta Kaiser Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint egyik fél sem tud döntő áttörést elérni, a konfliktus lezárása egyre távolabb kerül, miközben a háború Európa közvetlen biztonságát is fenyegeti.
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

The plan is a significant moment - but it lacks the nuts and bolts that determine whether diplomatic agreements hold together, or don't.

