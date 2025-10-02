ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója érkező Orbán Viktor kormányfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Koppenhága, második nap, a helyzet súlyos

Infostart / MTI

A koppenhágai informális EU-csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: „Koppenhága, második nap, a helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon.”

Kiemelte, hogy az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának, s mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást, finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni – értékelt a kormányfő.

„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz” – fogalmazott a miniszterelnök.

A magyar kormányfő Koppenhágában az EU-csúcsot követően interjút is adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről. Erről bővebben itt írtunk.

