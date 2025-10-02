Orbán Viktor: Koppenhága, második nap, a helyzet súlyos

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: „Koppenhága, második nap, a helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon.”

Kiemelte, hogy az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának, s mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást, finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni – értékelt a kormányfő.

„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz” – fogalmazott a miniszterelnök.

