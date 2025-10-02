ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
331.62
bux:
0
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (harmadik sor, j2) az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején. Az első sorban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j2) és António Costa, az Európai Tanács elnöke (j5).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Infostart

Koppenhágában az EU-csúcsot követően a miniszterelnök interjút adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről.

A Mandinernek adott videointerjút a szerdai koppenhágai EU-csúcs után Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint mondta, egyrészt az energiakérdés volt napirenden, tisztázandó kérdések Ukrajnáról, illetve tisztázandó kérdés volt a befagyasztott orosz vagyon, ezen témák közül "egy is sok egy napra".

Készült rá, hogy a németek előhozzák Koppenhágában a versenyképességi csomagot, ennek kapcsán mutatott rá, hogy van egy több száz intézkedésit felvonultató "egyszerűsítési csomag" több száz intézkedés lehetőségével.

"A csomag több száz rendelkezést iktatna ki. Mindenki látja, hogy egy európai cég annyit költ kutatásra, amennyit arra, hogy megfeleljen a Bizottság idióta bürokratikus elvárásainak. Ez ellen lázadás van. El is fogadtuk az ezek kitörlését tartalmazó csomagot, ami az Európai Parlament előtt feszik. De az EP nem tárgyalja, és ezt több miniszterelnök is szabotázsnak tekintette; a csomag az asztalon van" - szögezte le.

Szólt még Hadházy Ákos híreszteléséről Orbán Viktor füléről, a híresztelés felveti, valamilyen "irányító" van a kormányfő fülében: "Stílszerű legyek?" - kérdezett vissza, majd a fülére tette az ujját, mintha hallgatna valamit, s így folytatta: "Nincs. Mindenki tudja, hogy ez egy bolond. Mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. A politikában megjelentek olyan emberek is, akik effektíve bolondok, mégis figyelmet váltanak ki. Hadházy Ákos a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak tartó holdkóros alakok közé tartozik" - fogalmazott.

Végül a nemzeti konzultációról beszélt: "másfél-kétmillió ember mindig válaszol is, ami egy fantasztikus demokratikus teljesítmény, nekem mindig nagy könnyebbség, a brüsszeli csatákban mindig megerősítenek a nemzeti konzultációk" - mondta, hozzátéve, sokkal könnyebb úgy, ha az emberek ilyen tömegei állnak a kormány mögött. Másfelől "beemelnek a közviták világába olyan kérdéseket, amelyek nem kapnának elég figyelmet, de elég fontosak".

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

orbán viktor

eu-csúcs

koppenhága

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Koppenhágában az EU-csúcsot követően a miniszterelnök interjút adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről.
 

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

A Használtautó.hu legfrissebb elemzése szerint a magyar használtautó-piacon a Suzuki modellek vezetik a leggyorsabban eladható autók listáját, míg az idősebb és benzines járművek általában hamarabb találnak új tulajdonosra, mint az újabb vagy alternatív hajtású társaik - írta meg a Hasznaltauto.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

As a bitter standoff between Republicans and Democrats plays out, there is little sign that either side is willing to budge.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 07:53
Szijjártó Péter: négy konzul is segíti majd a Ferencváros szurkolóit
2025. október 2. 06:52
Nem mehetnek körbe a kutyák az Omszki-tó körül
×
×
×
×