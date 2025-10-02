Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

A Mandinernek adott videointerjút a szerdai koppenhágai EU-csúcs után Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint mondta, egyrészt az energiakérdés volt napirenden, tisztázandó kérdések Ukrajnáról, illetve tisztázandó kérdés volt a befagyasztott orosz vagyon, ezen témák közül "egy is sok egy napra".

Készült rá, hogy a németek előhozzák Koppenhágában a versenyképességi csomagot, ennek kapcsán mutatott rá, hogy van egy több száz intézkedésit felvonultató "egyszerűsítési csomag" több száz intézkedés lehetőségével.

"A csomag több száz rendelkezést iktatna ki. Mindenki látja, hogy egy európai cég annyit költ kutatásra, amennyit arra, hogy megfeleljen a Bizottság idióta bürokratikus elvárásainak. Ez ellen lázadás van. El is fogadtuk az ezek kitörlését tartalmazó csomagot, ami az Európai Parlament előtt feszik. De az EP nem tárgyalja, és ezt több miniszterelnök is szabotázsnak tekintette; a csomag az asztalon van" - szögezte le.

Szólt még Hadházy Ákos híreszteléséről Orbán Viktor füléről, a híresztelés felveti, valamilyen "irányító" van a kormányfő fülében: "Stílszerű legyek?" - kérdezett vissza, majd a fülére tette az ujját, mintha hallgatna valamit, s így folytatta: "Nincs. Mindenki tudja, hogy ez egy bolond. Mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. A politikában megjelentek olyan emberek is, akik effektíve bolondok, mégis figyelmet váltanak ki. Hadházy Ákos a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak tartó holdkóros alakok közé tartozik" - fogalmazott.

Végül a nemzeti konzultációról beszélt: "másfél-kétmillió ember mindig válaszol is, ami egy fantasztikus demokratikus teljesítmény, nekem mindig nagy könnyebbség, a brüsszeli csatákban mindig megerősítenek a nemzeti konzultációk" - mondta, hozzátéve, sokkal könnyebb úgy, ha az emberek ilyen tömegei állnak a kormány mögött. Másfelől "beemelnek a közviták világába olyan kérdéseket, amelyek nem kapnának elég figyelmet, de elég fontosak".