Berlin azonnali segítséget ajánlott Donald Trump gázai béketervének megvalósításhoz

A napokban Johann Wadephul külügyminiszter még úgy értékelte úgy, hogy két évvel a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása után továbbra sincs kiút a konfliktusból. A miniszter ugyanakkor Friedrich Merz kancellárhoz hasonlóan elítélte Izrael gázai offenzíváját, amit teljes mértékben rossz útnak nevezett. „A régiónak azonnali tűzszünet kell, a gázai embereknek lényegesen több humanitárius segítségre van szükségük” – fogalmazott a miniszter, ugyanakkor követelte az izraeli túszok feltétel nélküli szabadon bocsátását.

Az amerikai elnök béketervének hétfő esti ismertetése után Friedrich Merz és Johann Wadephul egyaránt annak a nézetnek adott hangot, hogy az a jelenlegi körülmények között a legjobb esély a békére. A kancellár hangsúlyozta, hogy Németország segítséget kíván nyújtani a terv megvalósításához.

Hasonlóan értékelt a külügyminiszter is, aki a gázai háború befejezését célzó amerikai elnöki tervet „egyedülálló lehetőségnek” minősítette. Wadephul szerint a béketerv reményt nyújt a Gázában az állandó harcoktól és a rendkívüli humanitárius katasztrófától szenvedő százezrek számára. „Végre remény van arra, hogy a háború hamarosan véget érhet” – fogalmazott a miniszter, külön hangsúlyozva, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.

Wadephul ennek kapcsán közvetve a Hamász terrorszervezetnek üzent. „Arra kérek mindenkit, aki befolyásolhatja a Hamászt, hogy ezt tegye meg most” – jelentette ki.

A külügyminiszter méltatta Trump elnök elkötelezettségét a gázai háború befejezése mellett. Szintén hangsúlyozta, hogy a német kormány kész támogatni a tervet.

Németország a múltból fakadóan is Izrael elkötelezett támogatója, a gázai offenzívát azonban elítélte, amit jelzett azzal is, hogy felfüggesztette Tel-Avív számára azoknak a fegyvereknek a szállítását, amelyeket a Gázai övezetben bevethet. Ugyanakkor nem csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek Franciaországgal az élen a közelmúltban sorra ismerték el az önálló palesztin államot. „Az önálló palesztin állam elismerése csakis a folyamat végén, azaz a kétállami megoldást célzó tárgyalások sikeres befejezése után jöhet szóba. Ezeket a tárgyalásokat azonban haladéktalanul meg kell kezdeni” – összegezte a külügyminiszter.