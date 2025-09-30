ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.84
usd:
331.98
bux:
98929.53
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök (b) Friedrich Merz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Házban 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Berlin azonnali segítséget ajánlott Donald Trump gázai béketervének megvalósításhoz

Infostart

Friedrich Merz kancellárral az élen üdvözölték a német vezetők az amerikai elnök gázai béketervét. Mind a kancellár, mind külügyminisztere úgy értékelte, hogy a 20 pontból álló terv a legjobb esély a békére.

A napokban Johann Wadephul külügyminiszter még úgy értékelte úgy, hogy két évvel a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása után továbbra sincs kiút a konfliktusból. A miniszter ugyanakkor Friedrich Merz kancellárhoz hasonlóan elítélte Izrael gázai offenzíváját, amit teljes mértékben rossz útnak nevezett. „A régiónak azonnali tűzszünet kell, a gázai embereknek lényegesen több humanitárius segítségre van szükségük” – fogalmazott a miniszter, ugyanakkor követelte az izraeli túszok feltétel nélküli szabadon bocsátását.

Az amerikai elnök béketervének hétfő esti ismertetése után Friedrich Merz és Johann Wadephul egyaránt annak a nézetnek adott hangot, hogy az a jelenlegi körülmények között a legjobb esély a békére. A kancellár hangsúlyozta, hogy Németország segítséget kíván nyújtani a terv megvalósításához.

Hasonlóan értékelt a külügyminiszter is, aki a gázai háború befejezését célzó amerikai elnöki tervet „egyedülálló lehetőségnek” minősítette. Wadephul szerint a béketerv reményt nyújt a Gázában az állandó harcoktól és a rendkívüli humanitárius katasztrófától szenvedő százezrek számára. „Végre remény van arra, hogy a háború hamarosan véget érhet” – fogalmazott a miniszter, külön hangsúlyozva, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.

Wadephul ennek kapcsán közvetve a Hamász terrorszervezetnek üzent. „Arra kérek mindenkit, aki befolyásolhatja a Hamászt, hogy ezt tegye meg most” – jelentette ki.

A külügyminiszter méltatta Trump elnök elkötelezettségét a gázai háború befejezése mellett. Szintén hangsúlyozta, hogy a német kormány kész támogatni a tervet.

Németország a múltból fakadóan is Izrael elkötelezett támogatója, a gázai offenzívát azonban elítélte, amit jelzett azzal is, hogy felfüggesztette Tel-Avív számára azoknak a fegyvereknek a szállítását, amelyeket a Gázai övezetben bevethet. Ugyanakkor nem csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek Franciaországgal az élen a közelmúltban sorra ismerték el az önálló palesztin államot. „Az önálló palesztin állam elismerése csakis a folyamat végén, azaz a kétállami megoldást célzó tárgyalások sikeres befejezése után jöhet szóba. Ezeket a tárgyalásokat azonban haladéktalanul meg kell kezdeni” – összegezte a külügyminiszter.

Kezdőlap    Külföld    Berlin azonnali segítséget ajánlott Donald Trump gázai béketervének megvalósításhoz

németország

donald trump

közel-kelet

gázai övezet

friedrich merz

béketerv

johann wadephul

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen elszigetelte magát a világtól egy egész ország: internet, telefon nincs, a repülőtér is leállt

Teljesen elszigetelte magát a világtól egy egész ország: internet, telefon nincs, a repülőtér is leállt

Hétfőn leállt az internet a tálibok vezette Afganisztánban, kedden pedig már a kabuli repülőtér sem indít és fogad repülőket – írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel vastagon bevásárolja magát a gaming iparba Szaúd-Arábia: megvették a játékgyártó gigacéget

Ezzel vastagon bevásárolja magát a gaming iparba Szaúd-Arábia: megvették a játékgyártó gigacéget

Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

The US President says "it's going to be a very sad end" if Hamas rejects the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 15:28
Őrizetben egy Volodimir Z. nevű férfi az Északi Áramlat robbantása kapcsán
2025. szeptember 30. 15:06
Bóka János bemutatta a „háromágú ukrán szigony” működését
×
×
×
×