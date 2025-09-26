ARÉNA
Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Forrás: The Kyiv Independent
Nyitókép: Forrás: The Kyiv Independent

Nagyot újít az ukrán légierő, itt a bejelentés

Infostart

Oroszországnak a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében nincs ereje és elegendő eszköze a támadáshoz, csapataik jelenléte a régióban pusztán deklaratív - jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparacsnoka pénteken újságíróknak.

Szirszkij szavai szerint a novopavlivkai irányban, ahol a zaporizzsjai, donyecki és dnyipropetrovszki régiók közigazgatási határai találkoznak, az oroszok sok kisebb, folyamatos támadást indítanak és apró lépésekben próbálnak előrenyomulni a terület belsejébe csakis azért, hogy "beledöfhessék zászlójukat valamilyen épületbe".

"A céljuk csak egy: jelenlétük deklarálása, a zászlójuk kitűzése egy település valamelyik épületére. A helyzet a térségben dinamikusan változik. A területek nagyok, a csapatok sűrűsége nem elegendő. Sem a mi oldalunkon, sem az övékén. Az oroszok többen vannak de ahhoz, hogy bármiféle határozott offenzívát indítsanak, nincs elég erejük és eszközük" - fogalmazott a főparancsnok. Szavai szerint az oroszok a tengerészgyalogos egységeket Szumi megye felől csoportosították át a Novopavlivkai térségbe, hogy áttörjék az ukrán védelmet, és előretörjenek Zaporizzsja vagy Dnyipropetrovszk irányába. "Mindazonáltal az ukrán védelmi erők aktív műveleteinek köszönhetően ezek a próbálkozások meghiúsultak. Az orosz tengerészgyalogság egésze most a Dobropilljai irányban akadt el a harcokban" - jelentette ki Szirszkij.

Közölte, hogy jelenleg az aktív front hossza csaknem 1250 kilométer, míg az orosz erők teljes létszáma körülbelül 712 ezer fő. "Egy év alatt ez a vonal körülbelül 200 kilométerrel nőtt. Emellett van még 2400 kilométer, ahol nincsenek harci cselekmények, de ott is fenn kell tartanunk csapatainkat" - tette hozzá. "Összességében a helyzetet a fronton ellenőrzésünk alatt tartjuk, az utóbbi időben bizonyos sikereket értünk el" - emelte ki.

A főparancsnok bejelentette, hogy az ukrán légierőben új haderőnem jön létre: a drónokkal támogatott légvédelem. Kifejtette, hogy elsősorban elfogó drónokat és külföldi gyártmányú eszközöket terveznek alkalmazni, amelyek a Sahíd típusú csapásmérő drónok ellen 70 százalékos vagy annál nagyobb hatékonysággal működnek. Hozzátette, hogy más egységeket is fejlesztenek, például növelik a harci helikopterek számát is, amelyek szintén nagy hatékonyságot mutatnak a drónok elleni harcban, továbbá folytatják az elektronikai hadviselési eszközök mennyiségének és minőségének növelését.

