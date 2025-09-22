ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.83
usd:
330.35
bux:
99131.55
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Amerikai F-16-os vadászrepülők az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága által felügyelt légterében repülve.
Nyitókép: Twitter/U.S. Air Force

Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

A napokban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy vélekedett, a NATO háborúzik Oroszországgal. A nyilatkozat előtt orosz drónok repültek be Lengyelország és Románia területére, múlt pénteken pedig három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be Észtország légterébe. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió megkeresésére értelmezte a történéseket.

„Úgy tűnik, tudatos eszkaláció zajlik Moszkva részéről – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, egyetemi docens, friss hírként pedig megosztotta, hogy egy IL-20-as orosz felderítő gép hatolt be mélyen a német légtérbe, végül a német légierő vadászgépei kísérték egy darabig, míg meg nem sértette a svéd légteret is.

„Ha belegondolunk, a Balti-tenger alatt már rengeteg gyanús kábelszakadás is volt, tehát az oroszok rendszeresen támadják a különféle telekommunikációs kábeleket, szélsőjobboldali pártokat finanszíroznak, és most már időről időre megsértik más országok légterét, ami azért érdekes, mert fordított esetben az oroszok azonnal lőnek” – mutatott rá, és hozzátette, „amit Moszkva nagyvonalúan megenged magának, mert ő úgymond igaz ügyért harcol, annak a töredékéért rögtön atomháborúval fenyegetőzne”.

A török precedens

A szakértő külön hangsúlyozta, hogy fordított esetre nem nagyon találni példát, a NATO kínosan ügyel arra, hogy ne sértse meg Oroszország légterét, bár most már – mint Kaiser Ferenc rávilágított – Petr Pavel cseh elnök felvetette „egy orosz gép lelövését”, mint ahogy volt is erre precedens 2015-ben, amikor a törökök „többször szóltak az oroszoknak, hogy nem használhatják a török légteret a szíriai támadásokhoz, pláne, hogy Ankara által támogatott felkelőcsoportokat bombáztak, aztán a sokadik ilyen jelzés után egyszer csak lelőttek egy orosz Szu–24-est, és láss csodát, onnantól kezdve az oroszok nem repültek be” – idézte fel.

Kaiser Ferenc mégsem gondolja, hogy ebben a helyzetben cél lehetne egy orosz gép lelövése, mivel épp most akar erőt mutatni Oroszország, miközben a NATO-nak és az EU-nak is „ezer problémája van”, adott

  • egy, a NATO irányában igen kritikus amerikai adminisztráció
  • Donald Trump amerikai elnök, aki „nagyon kedveli személyesen” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, ami Európának nem jó hír
  • néhány európai kormány- és részben gazdasági válság: Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Lengyelország
  • jön fel az „oroszbarát szélsőjobboldal szinte mindenhol”.

„Ebben a helyzetben Moszkva úgy érezheti, hogy messze többet szabad neki, mint korábban, hiszen ha Európa legtöbb nagy országa gyengélkedik, valószínűleg nem ér rá vagy nem tud közösen határozottan fellépni” – értékelte a helyzetet Kaiser Ferenc.

Kényes kérdés, de azért mindig adódik: meddig tűrhet a NATO? Erre válaszolva Kaiser Ferenc azért leszögezte: ezeket a berepülő orosz gépeket mindig elfogják, igaz, ott a kockázat, hogy egyszer csak az egyik gép „műszaki hibásan” érkezik, rázuhanhat egy településre vagy ledobhat valamit, amire Moszkva „bemondja balta arccal, hogy műszaki hiba történt”.

Nem csak felderítő drónok jöhetnek

A drónok esetében sem biztos, hogy csak felderítő drónok jönnek, Lengyelországba érkeztek olyanok is, amelyek elvisznek egy akár 150-1000 kilós robbanófejet.

„Jöhetnek majd azzal az oroszok, hogy az ukránok megzavarták az elektronikát, véletlenül pont egy lengyel atomerőműbe csapódott be, de ez Ukrajna hibája… Ezek mindig az első lépések; a hidegháborúban és korábban is, ha az oroszok nem kaptak azonnal éles, meghatározott válaszreakciókat, akkor mindig ráhúztak 19-re még egy lapot, mert ők szeretnek elmenni a falig” – mondta a biztonságpolitikai szakértő.

Kaiser Ferenc szerint nem szabad, hogy szokássá váljon az, hogy az oroszok tetszés szerint berepülnek a NATO-országok légterébe, az oroszoknak "érezniük kell, hogy ha már csak közelítenek a NATO légteréhez, már akkor észlelniük kell az elfogógépeket", meg kell erősíteni a NATO keleti végeit, amire már vannak lépések:

  • brit, francia, holland, olasz gépek települtek keletre
  • légvédelmirakéta-rendszerek épülnek, települnek.

„Lehet persze tárgyalni is, de Donald Trump amerikai elnök a példa rá, hogy ha neki nem sikerül egyezséget kiénekelni az oroszokból, akkor az európaiaknak erre még annyi esélyük sincs. Egy esélyük van, erőt mutatnak, mutatják azt a képességet, hogy megvédik magukat, és bíznak abban, hogy az oroszok nem mennek tovább; ha tovább mennek, akkor meg sajnos eljön az a pillanat, amikor valószínűleg lőni kell, és akkor a fene tudja, hogy merre megy az eszkaláció” – fejtegette a szakértő.

Szerinte az a baj, hogy az oroszok addig feszegetik a határokat, amíg egyszer csak – talán nem is parancsra – valamelyik pilóta „agya eldurran”, és akkor lőni fog, pláne, ha előtte az oroszok a saját gépük radarjával befogják, és úgy érzi, hogy rálőttek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe

oroszország

ukrajna

nato

dmitrij peszkov

kaiser ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rengett a föld San Franciscóban

Rengett a föld San Franciscóban

4,3-es erősségű földrengés rázta meg San Francisco környékét hétfő hajnalban, a Hayward-törésvonal közelében - írta a San Francisco Chronicle.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt a Pom Pom és a Nagy ho-ho-horgász atyja, Sajdik Ferenc

Meghalt a Pom Pom és a Nagy ho-ho-horgász atyja, Sajdik Ferenc

Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 16:25
Tusk figyelmeztet: Lengyelország le fogja lőni a légterét sértő tárgyakat
2025. szeptember 22. 14:15
Újabb ország ismeri el a palesztin államot
×
×
×
×