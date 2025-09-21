ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sadak Souici

Tarolni fog Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese

Infostart / MTI

Címkék: * Cikk szövege: Szerkesztés Beillesztés Nézet Formátum Táblázat Eszközök Formátumok Két héttel a cseh képviselőházi választások előtt az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezeti a pártok népszerűségi listáját. A második helyen a kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu (Együtt) áll.

Mindkét tömörülés mérsékelten gyengült az utóbbi héten, míg a harmadik helyen álló Polgármesterek és Függetlenek (STAN) kormánykoalíciós párt megerősödve feljött a harmadik helyre - derül ki STEM ügynökség országos felméréséből, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió.

Amennyiben most tartanák a választásokat, az Andrej Babis volt kormányfő vezette

ANO megszerezné a szavazatok 30,5 százalékát, a hárompárti (Polgári Demokratikus Párt, a kereszténydemokrata KDU, TOP 09) 19,5 százalékot kapna,

míg a harmadik STAN-ra 12,2 százalék szavazna. Az ANO a múlt héthez viszonyítva 0,4 százalékot, a Spolu 0,7 százalékot gyengült, a STAN pedig 2,2 százalékot erősödött.

A negyedik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) áll 12 százalékkal, amelyet a Cseh Kalózpárt követ 9,3 százalékkal. Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a kommunisták vezette Stacilo! (Elég volt!) és a Motoristák párt lépnék át 7,7 illetve 5,7 százalékkal.

Mandátumokra átszámítva ez a 200 tagú alsóházban 68 képviselői helyet jelentene az ANO számára, míg a Spolu 41, a STAN és az SPD 24-24, a Kalózok 19, a Stacilo! 15, a Motoristák pedig kilenc mandátumot szereznének.

A felmérést a STEM augusztus 28-a és szeptember 16-a között készítette több mint 1500 személy megkérdezésével.

Kezdőlap    Külföld    Tarolni fog Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese

csehország

választás

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője

Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője
1985-ben adták át a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer első ütemét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban azt mondta, a szűrőrendszernek kulcsszerepe van a jó vízminőség biztosításában, a természeti értékek fenntartásában és a környezetvédelemben is. A rendszer tisztítása ugyanakkor óriási feladat, nagy kihívást jelent a vízügyi és a természetvédelmi szakembereknek is.
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben

Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben

A Collins Aerospace által biztosított bejelentkezési rendszer biztonsági problémái miatt a brüsszeli repülőtér a hétfőre tervezett járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden esély elszállt az élhető áru lakásokra: kínkeserves hónapok jönnek a magyar lakáspiacon

Minden esély elszállt az élhető áru lakásokra: kínkeserves hónapok jönnek a magyar lakáspiacon

Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan - derül ki egy friss elemzésből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK, Canada and Australia announce formal recognition of Palestinian state

UK, Canada and Australia announce formal recognition of Palestinian state

PM Keir Starmer says the move will "revive the hope of peace", but Israel says it is "nothing but a reward for jihadist Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 15:52
Családi vita - 2,8 millió forintba került a meghalt Huszti ikrek hazahozatala
2025. szeptember 21. 15:35
Betelt a pohár a főváros utcáin: lángolt a rendőrautó
×
×
×
×