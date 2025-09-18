Félelmetes drónként születnek újjá az ősöreg kínai vadászgépek

A szeptember 19-én nyíló csangcsuni légiparádé előtt mutatták be a drónná alakított J-6-ot. A kínai légierőben egykor nagy számban rendszerben lévő vadászgépek utolsó példányait 2005-ben vonták ki. A majdnem negyven évig szolgáló repülőkből akár ezer darabot is letárolhattak, és az új elképzelések alapján most ezt a holt fegyvertömeget akarnák ismét bevethetővé tenni.
De a más típusoknál megszokott hajtómű, avionika és fegyverzet korszerűsítés helyett sokkal radikálisabb átalakításról van szó. Az állóhelyeken porosodó vadászgépeket távolról irányítható robotokká építenék át. Ez a megoldás egyrészt sokkal olcsóbb, mintha új drónokat gyártanának, másrészt azért is gazdaságosabb, mivel a letárolt gépeket egyébként legfeljebb csak nyersanyagforrásnak használhatnák.
For the first time a J-6W UCAV was put on display ... here spotted at the Changchun Air Show.— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 16, 2025
Even more interesting however are reports, it has been retired already (indeed most likely) and the units that operated them now use GJ-11 or are to gain them soon.
(Via @军武次位面) pic.twitter.com/dWskXCYLyJ
A J-6 eredetileg a szovjet MiG-19 helyben gyártott változata, amely egykor a népi felszabadító hadsereg légierejének gerincét alkotta. A kínaiak annyira elégedettek voltak vele, hogy tovább is fejlesztették, és létrehozták a vadászgép csapásmérő változatát, amit még exportáltak is. Azonban a pilóta nélküli variáns ennél is mélyrehatóbb átalakításokon eshet át – írja az Army Recognition. A feleslegessé vált katapultülést, valamint a pilótafülke műszereit ugyanúgy kiszerelik, mint a beépített fegyverzet egy részét és a külső üzemanyag tartályokat. Helyükre az automata repülésirányító és navigációs rendszer elemei, valamint további fegyverfelfüggesztő pilonok kerülnének. Ennek a robotnak az új jelölése J-6W lesz.
Bár nem ez lenne a kínai haderő legkorszerűbb drónja, a hasznosságához kétség sem férhet. Mivel külsőre teljesen olyan, mint egy ember vezette vadászgép és a sebessége is elég nagy, tökéletes lehet arra, hogy a valódi támadókötelék előtt repülve, alaposan túlterhelje az ellenség légvédelmét. De arra is használhatják, hogy felderítsék velük a légelhárítás álcázott radarjait és rakétaindító állásait, amiket aztán az utánuk érkező drónok vagy pilóták vezette repülőgépek pusztítanának el. Legalább ennyire fontos képessége ezeknek a gépeknek, hogy csapásmérésre is alkalmasak, hiszen akár 450 kilogrammnyi fegyverzet is pakolható rájuk.
A terv annyira komoly, hogy a Tajvannal szemben lévő partvidéken máris elkezdődött több olyan bázis építése, ahová majd a J-6 robottá alakított változatait fogják telepíteni. A drónverzió 560 kilométeres hatótávolsága bőven elég lenne a sziget elleni invázióhoz. Míg ha mondjuk Hajnanról szállnának fel, akkor még a Dél-kínai-tenger jelentős részét is veszélyeztethetik.
Nyugati megfigyelőknek az a véleményük, hogy Kína olyan többrétegű támadó rendszert akar létrehozni, amit az olcsóbb drónok mellett csúcstechnológiájú robotok, precíziós rakéták, valamint hatodik generációs harci repülőgépek együttese alkot. A most bemutatott J-6W azt is jól példázza, hogy a jövő légi háborúit valószínűleg nemcsak a legmodernebb rendszerekkel fogják vívni, hanem a csatákban a régebbi eszközökből újrahasznosított fegyvereknek is komoly szerep jut majd.