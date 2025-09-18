Félelmetes drónként születnek újjá az ősöreg kínai vadászgépek

A szeptember 19-én nyíló csangcsuni légiparádé előtt mutatták be a drónná alakított J-6-ot. A kínai légierőben egykor nagy számban rendszerben lévő vadászgépek utolsó példányait 2005-ben vonták ki. A majdnem negyven évig szolgáló repülőkből akár ezer darabot is letárolhattak, és az új elképzelések alapján most ezt a holt fegyvertömeget akarnák ismét bevethetővé tenni.

De a más típusoknál megszokott hajtómű, avionika és fegyverzet korszerűsítés helyett sokkal radikálisabb átalakításról van szó. Az állóhelyeken porosodó vadászgépeket távolról irányítható robotokká építenék át. Ez a megoldás egyrészt sokkal olcsóbb, mintha új drónokat gyártanának, másrészt azért is gazdaságosabb, mivel a letárolt gépeket egyébként legfeljebb csak nyersanyagforrásnak használhatnák.

For the first time a J-6W UCAV was put on display ... here spotted at the Changchun Air Show.



Even more interesting however are reports, it has been retired already (indeed most likely) and the units that operated them now use GJ-11 or are to gain them soon.



(Via @军武次位面) pic.twitter.com/dWskXCYLyJ — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 16, 2025

A J-6 eredetileg a szovjet MiG-19 helyben gyártott változata, amely egykor a népi felszabadító hadsereg légierejének gerincét alkotta. A kínaiak annyira elégedettek voltak vele, hogy tovább is fejlesztették, és létrehozták a vadászgép csapásmérő változatát, amit még exportáltak is. Azonban a pilóta nélküli variáns ennél is mélyrehatóbb átalakításokon eshet át – írja az Army Recognition. A feleslegessé vált katapultülést, valamint a pilótafülke műszereit ugyanúgy kiszerelik, mint a beépített fegyverzet egy részét és a külső üzemanyag tartályokat. Helyükre az automata repülésirányító és navigációs rendszer elemei, valamint további fegyverfelfüggesztő pilonok kerülnének. Ennek a robotnak az új jelölése J-6W lesz.

Bár nem ez lenne a kínai haderő legkorszerűbb drónja, a hasznosságához kétség sem férhet. Mivel külsőre teljesen olyan, mint egy ember vezette vadászgép és a sebessége is elég nagy, tökéletes lehet arra, hogy a valódi támadókötelék előtt repülve, alaposan túlterhelje az ellenség légvédelmét. De arra is használhatják, hogy felderítsék velük a légelhárítás álcázott radarjait és rakétaindító állásait, amiket aztán az utánuk érkező drónok vagy pilóták vezette repülőgépek pusztítanának el. Legalább ennyire fontos képessége ezeknek a gépeknek, hogy csapásmérésre is alkalmasak, hiszen akár 450 kilogrammnyi fegyverzet is pakolható rájuk.

A terv annyira komoly, hogy a Tajvannal szemben lévő partvidéken máris elkezdődött több olyan bázis építése, ahová majd a J-6 robottá alakított változatait fogják telepíteni. A drónverzió 560 kilométeres hatótávolsága bőven elég lenne a sziget elleni invázióhoz. Míg ha mondjuk Hajnanról szállnának fel, akkor még a Dél-kínai-tenger jelentős részét is veszélyeztethetik.

Nyugati megfigyelőknek az a véleményük, hogy Kína olyan többrétegű támadó rendszert akar létrehozni, amit az olcsóbb drónok mellett csúcstechnológiájú robotok, precíziós rakéták, valamint hatodik generációs harci repülőgépek együttese alkot. A most bemutatott J-6W azt is jól példázza, hogy a jövő légi háborúit valószínűleg nemcsak a legmodernebb rendszerekkel fogják vívni, hanem a csatákban a régebbi eszközökből újrahasznosított fegyvereknek is komoly szerep jut majd.