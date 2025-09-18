ARÉNA
Senjang J-6 kínai vadászgép
Nyitókép: Wikipédia

Félelmetes drónként születnek újjá az ősöreg kínai vadászgépek

Infostart

Kína hatalmas készletekkel rendelkezik a J-6-os (a szovjet MiG-19-es licenc változata) vadászgépekből, amiket most pilóta nélküli robotokká akarnak átalakítani.

A szeptember 19-én nyíló csangcsuni légiparádé előtt mutatták be a drónná alakított J-6-ot. A kínai légierőben egykor nagy számban rendszerben lévő vadászgépek utolsó példányait 2005-ben vonták ki. A majdnem negyven évig szolgáló repülőkből akár ezer darabot is letárolhattak, és az új elképzelések alapján most ezt a holt fegyvertömeget akarnák ismét bevethetővé tenni.

De a más típusoknál megszokott hajtómű, avionika és fegyverzet korszerűsítés helyett sokkal radikálisabb átalakításról van szó. Az állóhelyeken porosodó vadászgépeket távolról irányítható robotokká építenék át. Ez a megoldás egyrészt sokkal olcsóbb, mintha új drónokat gyártanának, másrészt azért is gazdaságosabb, mivel a letárolt gépeket egyébként legfeljebb csak nyersanyagforrásnak használhatnák.

A J-6 eredetileg a szovjet MiG-19 helyben gyártott változata, amely egykor a népi felszabadító hadsereg légierejének gerincét alkotta. A kínaiak annyira elégedettek voltak vele, hogy tovább is fejlesztették, és létrehozták a vadászgép csapásmérő változatát, amit még exportáltak is. Azonban a pilóta nélküli variáns ennél is mélyrehatóbb átalakításokon eshet át – írja az Army Recognition. A feleslegessé vált katapultülést, valamint a pilótafülke műszereit ugyanúgy kiszerelik, mint a beépített fegyverzet egy részét és a külső üzemanyag tartályokat. Helyükre az automata repülésirányító és navigációs rendszer elemei, valamint további fegyverfelfüggesztő pilonok kerülnének. Ennek a robotnak az új jelölése J-6W lesz.

Bár nem ez lenne a kínai haderő legkorszerűbb drónja, a hasznosságához kétség sem férhet. Mivel külsőre teljesen olyan, mint egy ember vezette vadászgép és a sebessége is elég nagy, tökéletes lehet arra, hogy a valódi támadókötelék előtt repülve, alaposan túlterhelje az ellenség légvédelmét. De arra is használhatják, hogy felderítsék velük a légelhárítás álcázott radarjait és rakétaindító állásait, amiket aztán az utánuk érkező drónok vagy pilóták vezette repülőgépek pusztítanának el. Legalább ennyire fontos képessége ezeknek a gépeknek, hogy csapásmérésre is alkalmasak, hiszen akár 450 kilogrammnyi fegyverzet is pakolható rájuk.

A terv annyira komoly, hogy a Tajvannal szemben lévő partvidéken máris elkezdődött több olyan bázis építése, ahová majd a J-6 robottá alakított változatait fogják telepíteni. A drónverzió 560 kilométeres hatótávolsága bőven elég lenne a sziget elleni invázióhoz. Míg ha mondjuk Hajnanról szállnának fel, akkor még a Dél-kínai-tenger jelentős részét is veszélyeztethetik.

Nyugati megfigyelőknek az a véleményük, hogy Kína olyan többrétegű támadó rendszert akar létrehozni, amit az olcsóbb drónok mellett csúcstechnológiájú robotok, precíziós rakéták, valamint hatodik generációs harci repülőgépek együttese alkot. A most bemutatott J-6W azt is jól példázza, hogy a jövő légi háborúit valószínűleg nemcsak a legmodernebb rendszerekkel fogják vívni, hanem a csatákban a régebbi eszközökből újrahasznosított fegyvereknek is komoly szerep jut majd.

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

