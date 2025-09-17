Nagyot ugrott az osztrák infláció, és az átlagember számára nagyon kellemetlen okból

A végleges adatok szerint az osztrák infláció az előzetes becsléssel összhangban 4,1 százalékra, 2024 márciusa óta a legmagasabb szintre emelkedett augusztusban – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich, STAT) szerdán közzétett adataiból.

Az infláció gyorsulásához jelentősen hozzájárult, hogy az üzemanyagárak kevésbé mérsékelték a fogyasztói árak növekedését, mint a közelmúltban; emellett a villamos energia ára is tovább emelkedett - nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.

A közműdíjak több mint 6 százalékkal drágultak

Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint augusztusban az infláció fő hajtóereje a lakhatás és közműdíjak előző havi 5,7 százaléknál gyorsabb ütemű, 6,1 százalékos drágulása volt.

A vendéglátóiparban az áremelkedés 6,1 százalékos éves üteme továbbra is jócskán meghaladta az összesített inflációt, egy hónappal korábban 5,8 százalékos emelkedést jegyeztek fel.

Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árnövekedése az előző havival megegyezően 5,2 százalék volt, ezzel szemben az alkohol- és dohánytermékek ára gyorsuló ütemben, 3,8 százalékkal emelkedett a júliusban jegyzett 3,6 százalékot követően. Emellett a ruházati termékek és lábbelik ára 4,5 százalékkal emelkedett éves szinten, szemben a júliusban jegyzett 0,2 százalékos csökkenéssel.

Havi bázison ugyancsak az előzetes becsléssel összhangban, 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában augusztusban, miután júliusban 0,3 százalékos havi növekedést jegyeztek fel.

Osztrák fogyasztói árindex: 4 százalék fölötti növekedés

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 3,7 százalékról 4,1 százalékra gyorsult augusztusban, havi szinten pedig 0,3 százalékos növekedést regisztráltak az előző havi 0,1 százalékos emelkedést követően.