Herbert Kickl: katasztrofális gazdasági helyzetben van Ausztria

Az ORF közszolgálati médium a szabadságpárti elnökkel zárta nyári interjúsorozatát. Herbert Kickl a sorban a néppárti kancellár, Christian Stocker után következett. Bár a tavaly szeptember végi parlamenti választásokat fölényesen a Szabadságpárt nyerte, a több párt elutasította az FPÖ-vel való koalíciót, így több sikertelen kísérlet után az Osztrák Néppárt (ÖVP) a korábban ellenzéki szociáldemokrata párttal (SPÖ) és a radikális baloldali NEOS-szal alakított hárompárti kormányt, de változatlanul a Herbert Kickl vezette Szabadságpárt Ausztria legnépszerűbb pártja.

Az interjúban a pártelnök alapvetően károsnak nevezte a magas energiaárakat, amelynek fő oka szerint a szén-dioxid „kriminalizálása”. Herbert Kickl az interjúban többször is beszélt az energiaárak okozta problémákról, és ennek kapcsán közvetve szót emelt az orosz vezetékes gáz újbóli beszerzése mellett. Utalt arra, hogy Ausztria jelenleg a Közel-Keletről vagy az Egyesült Államokból származó drágább LNG-gáztól függ. Ez szerinte súlyos terhet ró az osztrák iparra és veszélyezteti a munkahelyeket. „Mivel a következő évtizedekben úgyis marad a gázfüggőség, akkor már jobban szeretem azt a függőséget, ahol olcsóbban tudom beszerezni a gázt" – nyilatkozott az FPÖ vezetője, és arra is emlékeztetett, hogy más európai országok is vásárolnak orosz LNG-gázt.

Kickl bírálta a megújuló energiák terjeszkedésének „nyaktörő” ütemét is, szerinte a túl gyors átállás súlyos gazdasági gondok forrása, és ez megmutatkozik a lakossági villanyszámlákban is. Ezért úgy véli Ausztriának nem kellene az uniós klímavédelem élmezőnyében járnia, és nem kellene túlteljesítenie az EU-s vállalásokat.

Herbert Kickl szerint Ausztria gazdasága katasztrofális állapotban van. Úgy értékelte, hogy a jelenlegi körülmények között – mint fogalmazott – mindenekelőtt „elsősegélynyújtásra” van szükség, ugyanakkor az okok feltárását elengedhetetlennek nevezte. A magas, legutóbbi adatok szerint a 4 százalékot meghaladó inflációra, valamint a munkanélküliségre utalva kijelentette, hogy azonnali beavatkozásra lenne szükség, és például szerinte szóba jöhetne az alapvető élelmiszerek áfájának eltörlése.

A hiányzó intézkedések mellett óriási problémának tartja, hogy a kormányzati lépéseket teljes bizalmi válság övezi. Úgy látja, hogy a politikusoknak most meg kell húzniuk a nadrágszíjat, bürokráciacsökkentésére és megtakarításokra van szükség. Szerinte elegendő átcsoportosítható források vannak a menekültügy vagy épp Ukrajna segélyezése terén, de az uniós hozzájárulások terén is felülvizsgálatot javasolt.

A nyugdíjemelésről szóló vitában Kickl bírálta a szövetségi kormány érzéketlenségét. A pártelnök kiállt a törvényileg rögzített 2,7 százalékos nyugdíjemelés mellett, elítélve ennek esetleges, elsősorban a kancellár által szorgalmazott csökkentését.

Külön is bírálta a Stocker vezette ÖVP-t amellyel pártja az év elején sikertelen koalíciós tárgyalásokat folytatott. Szerinte a Néppárt akkor sem volt és most sem kész a szükséges változások végrehajtására, ugyanakkor jelezte, hogy több tartományban a két párt koalíciója kormányoz, és úgy látja, tartományi szinten a Néppártnak nagyobb a változási hajlandósága.

Az interjúban foglalkozott külpolitikai kérdésekkel is. Hangsúlyozta, hogy erős rokonszenvet érez Donald Trump politikája iránt. Kiemelte az amerikai elnök határozott fellépését a politikai iszlám ellen, dicsérte a deportálási politikáját, a „szivárványőrület” visszaszorítását célzó erőfeszítéseit. Nem utolsó sorban pedig azokat a béketörekvéseket, amelyeket az elnök tesz az Oroszország és Ukrajna a közötti konfliktus beszüntetése érdekében. Elismerte, hogy Trump vámjai nehézséget okozhatnak az Európai Uniónak, ugyanakkor azt is, hogy az elnök az Egyesült Államok érdekében cselekedett. Ezt tiszteletben kell tartani – fogalmazott az FPÖ elnöke, és hozzátette, szerinte az unió vezetése túl engedékeny volt a vámtárgyalások során.

Herbert Kickl kitért arra a hírre is, hogy 2028-ban esetleg Karintiában elindulna a tartományi választáson, de a pártelnök ezt tagadta, mint fogalmazott, imádja a Karintiát, de neki Bécsben van dolga, és szerinte egy fenékkel nem lehet két lovat megülni.