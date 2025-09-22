Lengyelország után a németeknél is kitört a bunkerépítési láz

A lengyel légteret ért orosz dróntámadás Németországban is pánikot robbantott ki, aminek egyik fő következménye, hogy egyre több cég, magánszemély rendeli meg bunkerek, házi óvóhelyek építését – írja az Economx.

A németek tulajdonképpen csak a lengyelek példáját követik, ugyanis az orosz drónbetörés hatására már egy ideje átfogó óvóhely-ellenőrzéseket végeznek egész Lengyelországban, ahol a védelmi program keretében egyrészt korszerűsítik a meglévő bunkereket, másrészt újakat is építenek.

Németországban is egyre többen aggódnak a biztonságuk miatt, és a helyi lakosok attól tartanak, hogy az oroszok más országot, akár az ő hazájukat is célba vehetik. Emiatt robbanásszerűen megnőtt a magánbunkerek építése iránti kereslet, sőt a német cégek, ingatlanbérbeadók is komolyan veszik mindezt, és már arra is gondolnak, vészhelyzet esetén milyen óvóhelyet biztosítsanak dolgozóiknak.

Egy bunkerépítésre szakosodott német építőipari cég vezetője azt nyilatkozta a Bildnek, hogy január óta 50 százalékkal nőtt a megkeresések száma, ami mostanra még jelentősebb, mert „az emberek rájöttek, hogy Putyin komolyan gondolja”. Mint mondta, a beruházók az új építésű ingatlanok tíz százalékát már eleve óvóhely építésével kérik a tervezéskor, és ez a jövőben értéknövelő tényezőként előnyt jelenthet az értékesítés során. A cégvezető kiemelte: az árajánlatok egyharmadát már a munkaadók kérik, mert ahol adottak a körülmények, menedékhelyeket alakítanak ki a cégek telephelyén.

A privát óvóhelyek átlagos építési költségei 30 és 50 ezer euró (nagyjából 12–20 millió forint) között mozognak Németországban.

Egy müncheni menedékhely-központ is megerősítette, hogy „bunkerboom” van Németországban, és felhívta a figyelmet arra, hogy bárki, akinek még nincs bunkere, átalakíthatja a házát, pincéjét. Ha a szerkezeti integritás nem változik, akkor még építési engedélyre sincs szükség ehhez.

Az óvóhelyként szolgáló privát helyiség területe a német szabályok szerint nem lehet nagyobb 30 négyzetméternél, és hosszabb tartózkodásra is alkalmasnak kell lennie. A menedékhely-központ tájékoztatása szerint egy ilyen szoba mennyezetének és falának ideális vastagsága legalább 30 centiméter. Ha ez nem adott, meg kell erősíteni a rétegeket például mészkő-homokkő speciális habarccsal kevert elegyével.

A házi bunkerre telepíteni kell egy nyomóajtót, egy szűrőrendszert, nyomószelepeket és egy vészkijáratot is, ami gyakran egy páncélozott nyílással ellátott pinceablak.