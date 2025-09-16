ARÉNA
Marco Rubio új amerikai külügyminiszter (b) beszél, miután letette a hivatali esküt J. D. Vance amerikai alelnök (j) előtt a washingtoni alelnöki hivatalban 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Shawn Thew

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marco Rubio csalódottan nyilatkozott az ukrajnai háború lehetséges végéről, úgy véli: a háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az orosz-ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik, és a két fél egyre mélyebben beássa magát. Marco Rubio erről a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban beszélt hétfőn.

A külügyminiszter közel-keleti látogatása alatt adott interjújában hangsúlyozta, hogy az orosz drónok lengyel és román légtérsértései csak aláhúzzák a háború lezárásának sürgető voltát, akkor is, ha ezek az esetek a frontvonalaktól távol történtek, és nincsenek hatással a frontvonalakra.

Egyben megerősítette, hogy Donald Trump elnök elsődleges célja véget vetni a háborúnak, és ebbe már eddig is „hatalmas mennyiségű politikai tőkét és energiát” fektetett.

Végső soron az egymással harcoló két oldalon múlik, hogy beleegyezzenek a háború lezárásába

– fejtette ki Marco Rubio, elismerve, hogy egyelőre ezt nem sikerül elérni Oroszországnál, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „az ukránok szintén hajtanak végre katonai csapásokat Oroszországban”.

Az amerikai külügyminiszter szerint Donald Trump akkor dönt majd Oroszországot érintő esetleges újabb szankciókról, ha arra az időt elérkezettnek látja, de

megismételte azt az amerikai álláspontot, miszerint Európának is fokoznia kell az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseket, valamint le kell mondania minden orosz kőolajvásárlásról.

Donald Trump elnök vasárnap újságírók előtt azonos elkötelezettséget kért Európától minden amerikai szankció fejében. Az amerikai elnök előzőleg azt is elvárásai között említette, hogy Európa vessen ki büntetővámot Kínára, amely az orosz energiahordozók egyik legnagyobb vásárlója azzal az ígérettel, hogy a vámot azonnal megszünteti, amint a háború véget ér.

Az amerikaiak, köztük maga Donald Trump is sokszor kérték már Európától, hogy állítsa le az orosz energiaimportot, így gyakorolva nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

