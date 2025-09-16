Izrael újból lecsapott a jemeni húszikra - videó

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a Vörös-tenger partján fekvő kikötőt a húszik az Iránból érkező fegyverszállítmányok fogadására használják, majd ezekkel Izrael és szövetségesei ellen hajtanak végre támadásokat. "A húszi terrorszervezet további súlyos csapásokra számíthat, és minden Izrael elleni támadásáért fájdalmas árat fog fizetni" - írta Jiszráel Kac védelmi miniszter az X közösségi oldalon.

A húszikhoz köthető al-Maszíra televízió szerint Izrael 12 csapást mért a kikötőre. Kikötői források arról számoltak be, hogy Izrael három, korábban helyreállított mólót vett célba. Helyiek szerint a támadás nagyjából tíz percig tartott.

The Israeli Air Force began to attack in Yemen



The purpose of the attack is to disable the port for several more weeks after the damages from the previous attack were repaired



The Hodeida port is now paralyzed!

Jahja Szárí, a húszik szóvivője a Telegramon közzétett írásában kiemelte, hogy a húszi légvédelem több izraeli formációt is visszavonulásra kényszerített, de ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Az izraeli hadsereg közleménye sem részletezte, pontosan milyen létesítményeket értek találatok, csupán annyit közölt, hogy katonai infrastruktúrát semmisítettek meg.