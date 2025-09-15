A CDU győzött Észak-Rajna-Vesztfáliában, de a nagy nyertes az AfD

Németország negyedik legnagyobb tartományában tartott önkormányzati választás az első hangulati teszt volt a február végi, a keresztény pártszövetséget, a CDU/CSU-t és a szociáldemokrata SPD-t hatalomra juttató országos parlamenti választások óta. Teszt volt ugyanakkor annak fényében is, hogy idén már nem rendeznek semmifajta választást Németországban, jövőre viszont márciustól és szeptember végéig öt tartományban lesz parlamenti választás.

Az észak-rajna-vesztfáiai önkormányzati szavazás ugyan a szavazatok 33,1 százalékát megszerző CDU fölényes győzelmét hozta, míg a második helyen az országos nagykoalíciós partner SPD végzett 22,1 százalékkal, de miközben a két párt, különösen az SPD szavazatainak száma csökkent a legutóbbi önkormányzati választások óta,

az ellenzéki AfD megháromszorozta a 2020-ban tartott választáson elért eredményét.

A vasárnapi választási eredménnyel az elemzők szerint az országot irányító koalíció komoly figyelmeztetést kapott. Ezt erősítette meg az egyik legnépszerűbb konzervatív politikus, Hendrik Wüst kijelentése, hogy a koalíciós pártok sem Észak-Rajna-Vesztfáliaiban, sem országos szinten nem dőlhetnek hátra. Ezt jelzi az is, hogy a német hírportálok beszámolója szerint a CDU/CSU és az SPD vezető politikusai már hétfőn a tartományi önkormányzati választás eredményének értékelésébe kezdtek.

Az országos hangulatot, illetve az AfD rendkívüli erősödését jelezte már az is, hogy egy nappal az önkormányzati választás előtt tették közzé az Insa intézet felmérését, amely megerősítette, hogy az AfD országos támogatottsága 25 százalékos, ugyanannyi, mint a CDU/CSU-é. Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai kivétel nélkül már erre utaltak. A kisebbik koalíciós partner SPD támogatottsága országosan 14 százalék körüli. A nagy többség elégedetlenségének adott hangot a koalíció munkájával kapcsolatban.

A ZDF-nek nyilatkozó Carsten Linnemann, a CDU főtitkára a vasárnapi önkormányzati választás eredményét értékelve pártja érdemeként említette a migráció, mindenekelőtt az illegális bevándorlás megszigorítására, illetve általánosságban a biztonság megerősítésére tett erőfeszítéseit. Úgy értékelte, hogy pártja a tartományban most minderre újabb felhatalmazást kapott. „Folytatnunk kell a munkát, be kell tartanunk ígéreteinket” – hangoztatta a főtitkár.

Kritikusabb volt ugyanakkor a tartományi miniszterelnök, Hendrik Wüst szerint az önkormányzati szavazás eredménye „mindenképp elgondolkodtató, nem hagyhat bennünket nyugodtan aludni”.

Armin Laschet, a CDU korábbi kancellárjelöltje és egyben a tartomány megelőző kormányfője arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte az ország nyugati tartományaiban és különösen Észak-Rajna-Vesztfáliában az AfD ott erősödött, ahol korábban az SPD volt erős, és úgy vélekedett, hogy

a választók zökkenőmentesen váltanak az SPD-ről az AfD-re.

Az SPD két társelnöke, Lars Klingbeil és Bärbel Bas csalódottan reagált az önkormányzati választási eredményre. „A lefelé tartó irányt nem tudtuk megállítani, ennek ellenére nincs szó katasztrófáról” – vélekedett az a szociáldemokrata alkancellár. „Természetesen fel kell tennünk magunknak a kérdést. hogy miként tudunk kilábalni a mélypontról” – ismerte el. Az AfD által elért eredményt ugyanakkor minden demokratikus párt számára aggasztónak nevezték.

Az AfD helyi vezetője, Martin Vincentz pártja eredményét értékelve úgy fogalmazott, hogy az önkormányzati szavazás egyben népszavazást jelentett a tartomány jövőjéről. Pártja sikerét emelte ki Tino Chrupalla, az AfD társelnöke. „Néppárt vagyunk, és valamennyien vállaljuk a felelősséget Németország jövőjéért” – jelentette ki.