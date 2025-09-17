Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

A Bundestag plenáris ülésének eredeti napirendjén a 2025-ös költségvetés kormányzati előterjesztése szerepelt, ezt azonban szinte teljesen háttérbe szorította a konzervatív CDU/CSU pártszövetségből és a szociáldemokrata SPD-ből álló kormánykoalíció által beígért reformokkal kapcsolatos, rendkívül éles vita.

A hangadó alapjában véve nem is Friedrich Merz kancellár, hanem az AfD társelnöke, a legerősebb ellenzéki párt tényleges vezetője, Alice Weidel volt. Elemzők szerint a pártelnök az általa hangoztatott éles bírálatokhoz egyfajta közvetett támogatást kapott a YouGov közvélemény-kutató intézettől, amelynek legfrissebb felmérése szerint a párt megnyerné a parlamenti választásokat, ha azokat most vasárnap rendeznék.

Miközben a kereszténydemokrata kancellár az általa kulcsfontosságúnak minősített messzemenő változásokra, illetve reformokra igyekezett felkészíteni a német lakosságot, Alice Weidel azzal vádolta a koalíciót, hogy „hiányzik a reformakarat”. A tervezett változásokkal kapcsolatban Merz konkrétumokat alig említett, ahogy fogalmazott, az idei ősz már alapvető fontosságú lesz, de „nem ez lesz az egyedüli szezon, amikor jobbá tesszük az országot” – hangoztatta a kancellár.

„Lesz tél, tavasz, nyár, következő ősz reformokkal”

– hangoztatta Merz, aki a szociális rendszerek bátor reformjáról beszélt.

A kancellár szerint Németország szabadságát katonai erő, hibrid kihívások, továbbá a demokratikus rend elleni támadások fenyegetik. Németország gazdasági modellje „nyomás alatt” van a protekcionizmus, a magas energiaárak és az új technológiák hulláma miatt.

A németországi kohéziót nyíltan megkérdőjelezik a hazai és külföldi politikai erők – hangoztatta Merz, aki szerint Németország jövője a tét. „Meg fogjuk őrizni szabadságunkat, növelni fogjuk a jólétet és lehetővé tesszük társadalmunk új kohézióját” – ígérte a kancellár, ugyanakkor arra kérte a német polgárokat, hogy támogassák a kormánykoalíciót a tervezett „reformmaraton” során.

A vitát valójában megnyitó, Merz előtt felszólaló Alice Weidel bírálatait így előzetesen fogalmazta meg. Az AfD vezetője önelégültséggel és szimbolikus intézkedésekkel vádolta a kancellárt, aki szerinte baloldali politikát folytat, miközben többek között szót sem ejt Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista meggyilkolásáról – rótta fel.

Rendkívül élesen bírálta a Merz-kormány migrációs politikáját, és elsősorban ennek kapcsán alibiintézkedésekről beszélt. Megismételte az AfD követeléseit a határellenőrzések további szigorítására, a családegyesítések korlátozására, továbbá az atomenergiához való visszatérésre. Úgy értékelte, hogy a koalíció költségvetési politikája „mérték és cél nélküli”, és végtelen válságba sodorja az országot.

„A kancellár minden választási ígéretét megszegte. A Merz által magasztalt reformok ősze az üres szavak ősze lesz, és a még magasabb kiadások teléhez vezet”

– fogalmazott Weidel.

A szociáldemokrata vezérszónok, Matthias Miersch frakcióvezető kivételével a pártok felszólalói ugyancsak bírálták a koalíció költségvetési, szociális valamint klímapolitikáját.

Mindezzel egy időben ismertették a német portálok a YouGov közvélemény-kutató intézet friss felmérését, amely szerint első ízben fordult elő, hogy a radikális jobboldali párt megelőzte a CDU/CSU-t. Míg az AfD-re a válaszadók 27 százaléka voksolna egy mostani választáson, a CDU/CSU támogatottsága egy százalékponttal alacsonyabb, 26 százalékos volt. Az SPD-t a válaszadók 15, a Zöldeket 14, a Baloldal Pártját pedig 9 százalék támogatta.