Orosz katonák gyakorlaton az Oroszországhoz csatolt kelet-ukrajnai Donyeck közelében lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2024. február 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Alessandro Guerra

Újabb település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Infostart / MTI

Ezúttal a dnyipropetrovszki Szosznivka orosz kézre kerülését jelentette be a hadügyi tárca.

Elfoglalta az orosz hadsereg Szosznivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1440 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy izraeli gyártmányú RADA többfunkciójó rádiólokátorállomást, több rakétatüzérségi, fegyver- és lőszerraktárakt, két harckocsit – egyikük egy német Leopard tank volt – és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 166 repülőgép típusú drónt.

Vlagyimir Szaldo, a háromnegyedrészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye kormányzója a RIA Novoszti hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg tűzkontroll alá vonta a Herszonból Mikolajivba és Bilozirkába vezető autóutakat. Az ukrán erők tartalék útvonalként a Sznihurivkát érintő kerülőutat használják.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Folytatódtak az elmúlt napokban felerősödött csapások Donyeck és Belgorod ellen. Utóbbi városban - ahol négy civilt sebesítettek meg távirányítású repülőszerkezetek - és a környező járásban biztonsági okokból zárva tartanak a nagyobb bevásárlóközpontok. Belgorodot az elmúlt nap folyamán 41 drón támadta, amelyek közöl 28-at lőttek le. A Zaporizzsja megyei Vaszilivkában két iskolabuszt támadtak távirányítású repülőszerkezetek.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak „a kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy az ukrán fél napi átlagban 380-400 lövedékkel támadja az orosz polgári lakosságot és objektumokat, de vannak olyan időszakok, amikor ez a szám közel félezerre emelkedik.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorizmus címén büntetőeljárást indított Artem Csibisov ukrán hadnagy ellen, aki idén januárban a kurszki régióban lévő Szudzsa városban páncélozott járművéből fegyvert használt a civil lakosság ellen, akadályozva az evakuálást. Csibisovot a harcok során, márciusban ejtették foglyul.

Fejérdy Gergely: patthelyzet Franciaországban, a társadalom közel 80 százaléka elutasítja Macron elnököt

Fejérdy Gergely: patthelyzet Franciaországban, a társadalom közel 80 százaléka elutasítja Macron elnököt

Megbukott a miniszterelnök, az utcán zavargások vannak, a nemzetgyűlésben pedig egyik erőnek sincs többsége – összegezte a franciaországi belpolitikai helyzetet Fejérdy Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerinte elfogyott Emmanuel Macron támogatottsága, és az instabilitás egyik okozója, a patthelyzetet pedig azzal sem tudná feloldani, ha ismét előre hozott választást írna ki.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Szerdára virradóra orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, az egyikük belecsapódott egy lakóházba, de nem sérült meg senki. A lengyel légvédelem NATO-szövetséges gépekkel együttműködve több drónt lelőtt. Oroszország tagadta, hogy felelősek lennének az incidensért. Donald Trump amerikai elnök kissé talányos posztot tett ki a Truth Social-re az eset kapcsán, de ő is orosz légtérsértésről beszélt. Karol Nawrocki lengyel elnök közölte, hogy szerda este telefonbeszélgetést folytatott Trumppal a történtek kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Varázslatos vörös sziklák és ősöreg fák: íme, ez a hazai csoda lett az Év Szentélyerdeje 2025-ben

Varázslatos vörös sziklák és ősöreg fák: íme, ez a hazai csoda lett az Év Szentélyerdeje 2025-ben

Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
FBI to give update on Charlie Kirk killing at university in Utah

FBI to give update on Charlie Kirk killing at university in Utah

Two people who were arrested have since been released - it is believed authorities are still hunting the gunman.

