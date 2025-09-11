Elfoglalta az orosz hadsereg Szosznivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1440 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy izraeli gyártmányú RADA többfunkciójó rádiólokátorállomást, több rakétatüzérségi, fegyver- és lőszerraktárakt, két harckocsit – egyikük egy német Leopard tank volt – és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 166 repülőgép típusú drónt.

Vlagyimir Szaldo, a háromnegyedrészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye kormányzója a RIA Novoszti hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg tűzkontroll alá vonta a Herszonból Mikolajivba és Bilozirkába vezető autóutakat. Az ukrán erők tartalék útvonalként a Sznihurivkát érintő kerülőutat használják.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Folytatódtak az elmúlt napokban felerősödött csapások Donyeck és Belgorod ellen. Utóbbi városban - ahol négy civilt sebesítettek meg távirányítású repülőszerkezetek - és a környező járásban biztonsági okokból zárva tartanak a nagyobb bevásárlóközpontok. Belgorodot az elmúlt nap folyamán 41 drón támadta, amelyek közöl 28-at lőttek le. A Zaporizzsja megyei Vaszilivkában két iskolabuszt támadtak távirányítású repülőszerkezetek.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak „a kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy az ukrán fél napi átlagban 380-400 lövedékkel támadja az orosz polgári lakosságot és objektumokat, de vannak olyan időszakok, amikor ez a szám közel félezerre emelkedik.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorizmus címén büntetőeljárást indított Artem Csibisov ukrán hadnagy ellen, aki idén januárban a kurszki régióban lévő Szudzsa városban páncélozott járművéből fegyvert használt a civil lakosság ellen, akadályozva az evakuálást. Csibisovot a harcok során, márciusban ejtették foglyul.