Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

A látogatók szeme láttára ölték meg az oroszlánok a gondozójukat

Infostart / MTI

Oroszlánok halálra marcangoltak egy gondozót egy thaiföldi szafariparkban – közölte a thaiföldi nemzeti parkok felügyeletét ellátó hatóság.

Egy thaiföldi szafariparkbanegy olyan dolgozó vesztette életét, aki rendszerint a ragadozók etetéséért volt felelős. A férfit hat vagy hét állat támadta meg, amint kiszállt autójából a park területén.

A park, a Safari World Bangkok Ázsia legnagyobb szabadtéri állatkertjeként reklámozza magát, amely nagyjából 1200 bátért (mintegy 12 ezer forint) szervez túrákat, olyanokat is, amelyeken a vendégek maguk etethetik az állatokat.

Egy állatkerti látogató, Tavatcsaj Kancsanarin elmondta, hogy szemtanúja volt az oroszlánok támadásának. Mint azt a helyi Thairat televíziónak elmondta, a gondozó egyedül kiszállt az autójából, és háttal megállt a ragadozóknak, amit ő furcsállott is. "Nagyjából három percig állt ott, aztán lassan egy oroszlán közelített hozzá, majd megtámadta hátulról" - mondta, hozzátéve, hogy a gondozó nem is kiabált. A park egyik munkatársa elmondta, hogy a szóban forgó gondozó több mint 30 éve dolgozott náluk.

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

A bankok számára nem kötelező az, hogy 10 százalékos önerővel hitelezzék az adósokat az Otthon Start programban; ez függ az adós jövedelmi helyzetétől, az ingatlan minőségétől, valamint a hitelt felvevő életkorától is, és minden esetben a bank saját, egyedi döntése – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Palkó István.
