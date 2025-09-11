A látogatók szeme láttára ölték meg az oroszlánok a gondozójukat

Egy thaiföldi szafariparkbanegy olyan dolgozó vesztette életét, aki rendszerint a ragadozók etetéséért volt felelős. A férfit hat vagy hét állat támadta meg, amint kiszállt autójából a park területén.

A park, a Safari World Bangkok Ázsia legnagyobb szabadtéri állatkertjeként reklámozza magát, amely nagyjából 1200 bátért (mintegy 12 ezer forint) szervez túrákat, olyanokat is, amelyeken a vendégek maguk etethetik az állatokat.

Egy állatkerti látogató, Tavatcsaj Kancsanarin elmondta, hogy szemtanúja volt az oroszlánok támadásának. Mint azt a helyi Thairat televíziónak elmondta, a gondozó egyedül kiszállt az autójából, és háttal megállt a ragadozóknak, amit ő furcsállott is. "Nagyjából három percig állt ott, aztán lassan egy oroszlán közelített hozzá, majd megtámadta hátulról" - mondta, hozzátéve, hogy a gondozó nem is kiabált. A park egyik munkatársa elmondta, hogy a szóban forgó gondozó több mint 30 éve dolgozott náluk.