Sok magyar is bánni fogja: kivonul a Wizz Air erről a reptérről

A Wizz Air a Schwechaton működő bázisának fokozatos bezárásáról döntött egy stratégiai felülvizsgálatot követően – írja az airportal.hu. A szakmai oldal szerint a légitársaság a téli menetrend kezdetén, október 26-án két repülőgépét áthelyezi Bécsből máshová, ezzel párhuzamosan megszűnnek a Bilbaóba és London-Gatwickre közlekedő járatok. A maradék három repülőgépet jövő év március 15-ig vonják ki Schwechatról, ezzel megszűnik a bázis összes többi útvonala is.

Az érintett járatokra repülőjeggyel rendelkező utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési, a bécsi bázison dolgozóknak pedig a hálózatán belüli áthelyezési lehetőséget ajánl a cég.

A Wizz Air idén ősszel két Airbus A321neo repülőgéppel bázist nyit a Bécstől alig 50 kilométerre fekvő Pozsony repülőterén, ahonnan 13 új útvonalon kínál majd járatokat, továbbá egy belföldi járatot is bejelentett a szlovák fővárosból.