ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában 2024. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Új ellenségeket talált Oroszorság

Infostart / MTI

Az ukrán hadsereget finanszírozó külföldi vállalatok "Oroszország ellenségeivé váltak" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek szombaton adott interjúban.

A Vlagyivosztokban tartott X. Keleti Gazdasági Fórum szünetében nyilatkozva Peszkov azt mondta: Oroszország tisztelettudó párbeszédet folytat azokkal a cégekkel, amelyek az orosz piacról távozva is teljesítették kötelezettségvállalásaikat. Azoknak viszont, amelyek helytelenül jártak el, ez igen sokba fog kerülni - tette hozzá.

Azok pedig, amelyek az ukrán hadsereget finanszírozták, egy harmadik csoportba tartoznak. Ők már ellenségekké váltak, és úgy is kell velük bánni - hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt közölte, hogy az orosz erők az elmúlt huszonnégy órában több lőszer- és haditechnikai raktárakra mértek csapást Ukrajnában.

A tárca közlése szerint szombatra virradó éjszaka az orosz légierő harmincnégy ukrán drónt fogott el és semmisített meg, ebből tizennégyet a Fekete-tenger felett, nyolcat a Szmolenszki, ötöt a Brjanszki, hármat a Belgorodi, egyet pedig a Kalugai terület felett.

Vjacseszlav Gladkov, a dél-oroszországi Belgorodi terület közigazgatási vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt közölte, hogy a területen három ember meghalt ukrán dróntámadásokban. Mint írta, a támadást négy különböző település ellen hajtották végre, nem messze az ukrán határtól. A halálos áldozatok között volt egy autóbusz, illetve egy teherautó vezetője is. Két további civil megsebesült - tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Új ellenségeket talált Oroszorság

ukrajna

orosz

háború

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hátfájás már népbetegség Magyarországon, sokan mégsem mennek el orvoshoz

A hátfájás már népbetegség Magyarországon, sokan mégsem mennek el orvoshoz
A magyarok több mint kétharmadának fáj a háta, de csak töredékük kér valamilyen kezelést – derült ki az Europion és a Czigléczki Központ kutatásából. Czigléczki Gábor idegsebész az InfoRádióban azt mondta, már elég régóta nem igaz az a feltevés, hogy a hátfájás az idősek betegsége. Figyelmeztetett, hogy nem szabad halogatni a kivizsgálást vagy a beavatkozást, mert nem minden esetben lehet visszaállítani a kedvező állapotot.
Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában

Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában

A vb-selejtezőket Írországban 4-2-3-1-es felállásban kezdi a magyar labdarúgó-válogatott, ha Szoboszlai Dominik inkább védekező feladatokat kap. Tagja a csapatnak Styles Callum és a sokat kritizált Szalai Attila is.
 

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse már véget ért - sajnos meglepetés nélkül

A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”

Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön tett közzé egy egészen erős képet kemény utalással.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a 912 millió Ft forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel destroys second high-rise as assault on Gaza City intensifies

Israel destroys second high-rise as assault on Gaza City intensifies

Israel continues to expand its military operation in Gaza, urging Palestinians to leave Gaza City and move south.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 17:37
Lengyelország nagyot nyert az ukrajnai menekültekkel, Csehországban most fordul a mérleg
2025. szeptember 6. 14:25
Ettől tarthat most a hadszíntéren Ukrajna
×
×
×
×