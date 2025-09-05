Meghökkentő vallomást tett a liverpooli tömeges gázolás tettese

Paul Doyle, a brit királyi tengerészgyalogos 31 vádpontban vallotta magát ártatlannak, miután május végén autójával a Liverpool FC bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott. A liverpooli West Derby városrészből származó férfi ellen garázdaság, veszélyes vezetés, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat – írja a The Guardian cikke nyomán a mandiner.hu.

A bíróságra videóhívással kapcsolódott be, és a vádak ismertetésekor csak a fejét csóválta, felelősségét minden pontban tagadta.

A vád szerint a férfi egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.

A rendőrség gyorsan leszögezte, hogy nem terrorcselekményről volt szó, hanem közlekedési bűncselekményről. A 31 vádpont súlyossága, valamint a sérültek magas száma miatt a közvélemény kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet.

Az egykori tengerészgyalogos előzetes letartóztatásban van, az ügy tárgyalása november 25-én kezdődik és több hétig is tarthat.

A brit sajtó szerint a férfi családja és környezete értetlenül áll az események előtt. A botrányos eset ugyanakkor rávilágított arra, mennyire sebezhetőek lehetnek a nagy tömegeket vonzó nyilvános rendezvények, még akkor is, ha szigorú biztonsági intézkedések kísérik őket.