ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.65
usd:
334.78
bux:
103396.97
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrök, mentősök és tűzoltók a liverpooli Liver Building közelében, ahol autó hajtott a Liverpool futballcsapatának bajnoki győzelmét ünneplő tömegbe az északnyugat-angliai nagyváros központjában 2025. május 26-án. A sofőrt a helyszínen őrizetbe vették.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Meghökkentő vallomást tett a liverpooli tömeges gázolás tettese

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A jól szituált férfi ellen 31 pontban emeltek vádat, ő viszont nem érzi úgy, hogy bármilyen felelősség nyomná a vállát.

Paul Doyle, a brit királyi tengerészgyalogos 31 vádpontban vallotta magát ártatlannak, miután május végén autójával a Liverpool FC bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott. A liverpooli West Derby városrészből származó férfi ellen garázdaság, veszélyes vezetés, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat – írja a The Guardian cikke nyomán a mandiner.hu.

A bíróságra videóhívással kapcsolódott be, és a vádak ismertetésekor csak a fejét csóválta, felelősségét minden pontban tagadta.

A vád szerint a férfi egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.

A rendőrség gyorsan leszögezte, hogy nem terrorcselekményről volt szó, hanem közlekedési bűncselekményről. A 31 vádpont súlyossága, valamint a sérültek magas száma miatt a közvélemény kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet.

Az egykori tengerészgyalogos előzetes letartóztatásban van, az ügy tárgyalása november 25-én kezdődik és több hétig is tarthat.

A brit sajtó szerint a férfi családja és környezete értetlenül áll az események előtt. A botrányos eset ugyanakkor rávilágított arra, mennyire sebezhetőek lehetnek a nagy tömegeket vonzó nyilvános rendezvények, még akkor is, ha szigorú biztonsági intézkedések kísérik őket.

Kezdőlap    Külföld    Meghökkentő vallomást tett a liverpooli tömeges gázolás tettese

liverpool

egyesült királyság

ünneplés

gázolás

sérültek

vádlott

vallomás

tömeg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Egy a múlt hét folyamán a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint változnak az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályai Magyarországon. A kormány módosításai alapján először arról érkeztek hírek, hogy októbertől már a szakorvosi vizsgálatokat követő kontrollra is szükséges lesz a háziorvostól beutalót kérnie a betegeknek, később azonban az egészségügyi államtitkár a hírekre reagálva elmondta, hogy a változás mindössze annyi lesz, hogy az esetleges kontrollvizsgálatok esetén a szakorvos ír beutalót a betegeknek. Cikkünkben megnéztük, hogy a minden magyart érintő jogszabály-változtatás mennyire tükröződött a Google keresési statisztikáiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 16:58
Új „világvége repülőket” építenek Amerikában
2025. szeptember 5. 16:46
Magyar turisták elleni nemi erőszakért migránsokat vettek őrizetbe Szicíliában
×
×
×
×