2025. szeptember 3. szerda
Nyitókép: YouTube/CNA

Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről

Infostart / MTI

Hszi Csin-ping a Győzelem Napján tartott beszédében hangsúlyozta: Kína mindig is a békés fejlődés útját követte, és más népekkel együtt építi az emberiség közös jövőjének közösségét.

Az emberiség ismét választás előtt áll: béke vagy háború, párbeszéd vagy konfrontáció, együttműködés vagy a másik rovására zajló küzdelem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén.

Az esemény alkalmából fekete Mao-zubbonyt viselő kínai elnök a Mennyei Béke kapujának mellvédjéről szólva hangsúlyozta: emlékezzünk a történelemre, tiszteljük a mártírokat, őrizzük a békét és tekintsünk a jövőbe.

Hszi Csin-ping szerint a kínai nép japán agresszió elleni háborúja rendkívül nehéz küzdelem volt. A Kínai Kommunista Párt kezdeményezésére létrejött nemzeti egységfront zászlaja alatt a kínaiak jelentős áldozatokat vállaltak, és a modern időkben először arattak teljes győzelmet a külföldi megszállók felett.

Az elnök kijelentette, hogy a kínai nép harca a globális antifasiszta küzdelem fontos része volt, és súlyos áldozatok árán hozzájárult az emberi civilizáció megóvásához, valamint a világbéke védelméhez.

Hangsúlyozta: a történelem arra figyelmeztet, hogy az emberiség sorsa összefonódik. A közös biztonság megőrzése, a háborús okok felszámolása és a tragédiák megismétlődésének elkerülése csak akkor lehetséges, ha az országok és népek egyenlőként kezelik egymást, békében élnek, és kölcsönösen támogatják egymást.

Hszi Csin-ping szerint a kínai nemzet nem hátrál meg az erőszakkal szemben, és saját erejére támaszkodva áll helyt a történelemben. Felidézte, hogy a japán agresszió idején a kínaiak a túlélésért, a megújulásért és az igazságért harcoltak. Kína ma is a békés fejlődés útját követi, és más népekkel együtt építi az emberiség közös jövőjének közösségét.

A kínai elnök beszédét azzal zárta, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg a párt és a nép megbízható ereje marad. Felszólította a hadsereget a szuverenitás és a területi integritás védelmére, valamint arra, hogy járuljon hozzá a kínai nemzet felemelkedéséhez és a világbéke előmozdításához. Hszi Csin-ping hangsúlyozta:

a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan, az emberiség békéjének és fejlődésének ügye pedig biztos jövő előtt áll.

Ezután megkezdődött a katonai díszszemle, amelyen bemutatták Kína legújabb haditechnikai eszközeit.

Az eseményt élőben közvetítették a YouTube-on. Az alábbi videóban 1ó 3p-nél kezdődik Hszi Csin-ping autós vonulásával a fegyverek bemutatása. Előtte a meghívott vezetők találkozása és tribünre vonulása látszik, valamint a kínai elnök beszéde:

A felvonuláson

  • cirkálórakéták (ChangJian-20A, ChangJian-1000, YingJi-18C),
  • hiperszonikus rakéták (YingJi-21, DongFeng-17, DongFeng-26D) és
  • interkontinentális ballisztikus rakéták (JuLang-3, DongFeng-61, DongFeng-31, DongFeng-5C) vonultak fel.

Kína első alkalommal vonultatta fel teljes körűen a szárazföldi, tengeri és légi indítású fegyvereket magában foglaló nukleáris triádot. A díszszemlén megjelentek a H-6N, H-6K és H-6J típusú stratégiai bombázók, valamint a J-16D, J-20 és J-35A vadászgépek is. A programot J-10-es repülőgépek légi bemutatója zárta, amelyek 14 színes füstcsíkot húztak az égre, a japánellenes háború 14 évére és az 1,4 milliárd kínai ember nemzeti felemelkedésért folytatott törekvéseire utalva.

A parádét Hszi Csin-ping két oldalán Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető tekintette meg.

A külföldi vendégek mellett jelen voltak a Kínai Kommunista Párt jelenlegi és nyugalmazott vezető politikusai is.

A parádé a béke iránti elkötelezettséget jelképző 80 ezer galamb elengedésével zárult.

