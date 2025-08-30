ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Julija Szviridenko újonnan megválasztott ukrán miniszterelnök beszél a parlament üléstermében 2025. július 17-én. Elődje, Denisz Smihal öt év szolgálat után távozik a kormányfői posztról, de a hírek szerint ő váltja Rustem Umerovot a védelmi miniszteri székben.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

Ukrán közlés: Zelenszkij készen áll a találkozóra Putyinnal – bármilyen formátumban

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll a találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel bármilyen formátumban – jelentette ki Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban.

A washingtoni idő szerint péntek este sugárzott műsorban ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy az orosz fél nem akar semmiféle tárgyalást, amit szerinte igazol a héten Kijev ellen végrehajtott átfogó drón- és rakétatámadás.

Julija Szviridenko hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár – az amerikai fél bevonásával – háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében, de az elmúlt hetekben az orosz elnök nem mutatott jelet arra, hogy szintén készen állna tárgyalni.

Az ukrán miniszterelnök kifejtette, hogy mély meggyőződése szerint Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, valamint az amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet segíteni a háború befejezésében és az Ukrajna számára szükséges megfelelő biztonsági garanciák megadásában.

Az ukrajnai konfliktus körüli legfrissebb fejleményeket tekintette át pénteken New Yorkban folytatott találkozóján Steve Witkoff, az amerikai elnök különleges megbízottja és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Az amerikai diplomata a találkozót „produktívnak és konstruktívnak” minősítette.

Az ukrán delegáció Szviridenko vezetésével New Yorkban részt vett az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgősséggel összehívott pénteki ülésén, amelyet az orosz hadsereg csütörtökön végrehajtott drón- és rakétatámadása nyomán tartottak ukrán kérésre. Az ukrán kormányfő beszámolt a történtekről és az orosz támadást „szándékos terrorcselekménynek” minősítette. Az Európai Unió képviselője, aki megfigyelői státuszban szólt hozzá a vitához, az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását sürgette egy azonnali tűzszünet érdekében.

Oroszország képviselője az ülésen azt hangoztatta, hogy a támadás katonai célpontok ellen irányult, és kijelentette: az ukrán kormány „szégyentelenül és bűnös módon” pajzsként használja fel az ukrán állampolgárokat, majd a csütörtökihez hasonló tragédiákat arra használja fel, hogy ukrán civilek haláláért Oroszországot tehesse felelőssé. Az orosz diplomata „képmutatásnak” minősítette a Nyugat hozzáállását is, mert szerinte az oroszországi városok ellen végrehajtott ukrán dróntámadások felett viszont szemet huny, miközben azokban is orosz civilek vesztették életüket és sebesültek meg augusztus végén is.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán közlés: Zelenszkij készen áll a találkozóra Putyinnal – bármilyen formátumban

oroszország

ukrajna

vlagyimir putyin

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
 

Tranzit – „A legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni”

Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része is

Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé

Vita a Tranziton: van, amiben egyetért Horn Gábor Orbán Viktorral

Tuzson Bence: a Tisza egy nem létező párt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi and several other Houthi officials were killed in the attack, the Iran-backed movement says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 20:33
Vérfürdő Simonyban: hátulról lőtték le a várandós nőt, párja is megsebesült
2025. augusztus 30. 18:28
Orosz találat érte Ukrajna büszkeségét – videó
×
×
×
×