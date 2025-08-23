Megfenyegette a Hamászt az izraeli védelmi miniszter

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint - a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült - Rafah és Bejt Hanún.

Kac egyúttal megismételte, hogy az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

Israel Defense Minister Katz: "I mean every word - if Hamas does not release the hostages, the gates of heII will open in Gaza." pic.twitter.com/yJIAsNSD2w — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2025

A terrorszervezet az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete "nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése".

A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.