Robbanás Moszkvában, lángokban az orosz főváros legfontosabb olajvezetéke

Hatalmas robbanás rázta meg Moszkvát, tudósítások szerint megbénült Moszkva olajellátása, lángol az ország legfontosabb olajvezetéke, a Rjazany-Moszkva kábel.

Az Index által is közölt információs az Ukrinformtól származik, amely az ukrán védelmi hírszerzéstől (DIU) tud róla.

A robbanást követően hamarosan mentők és tűzoltók sokasága indult a helyszínre.

Helyi beszámolók szerint Bozsatszkovo falu térségében rendvédelmi szervek és javítóbrigádok dolgoztak a robbanás és a tűz következményeinek felszámolásán.

A vezetéket 2018 óta a Transznyeft vállalat benzin szállítására használja, amely az orosz hadsereget is ellátja üzemanyaggal.