2025. augusztus 19. kedd
hurrikán
Nyitókép: Pixabay

Közeledik az Erin hurrikán: elrendelték a kitelepítéseket a hatóságok Észak-Karolinában

Infostart / MTI

Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt.

Az amerikai hurrikánközpont (NHC) - hétfői közleménye szerint - arra számít, hogy a térség közelébe érkezett Erin csak lassan gyengül, miközben jelenleg óránként 220 kilométeres sebességgel tombol. Az előrejelzések szerint megváltoztatja a korábban a parttal nagyjából párhuzamosra várt útvonalát is, és mélyebben behatol a kontinensre, a tengeren pedig 15 méteres hullámokat is előidézhet.

A vihar hétfőn este Bermudától és Észak-Karolinától is valamivel több mint ezer kilométerre volt, és az NHC számításai szerint a hét közepén érkezik a kettő közé.

A keleti parti állam hatóságai egyelőre Ocracoke és Hatteras szigetek kiürítését rendelték el.

Az Erin hétfőn Puerto Rico közelében száguldott el, ahol villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat és kiterjedt áramszünetet okozott.

Trump erős biztonsági garanciákat ajánlott Kijevnek

Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek

Az Egyesült Államok biztonsági garanciákat ad Ukrajnának, ha megszületik a békemegállapodás Moszkvával – erre utal Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Zelenszkij ukrán elnököt és egy sor európai vezetőt – egy nagyon mosolygós találkozón.
 

Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Magyar idő szerint kedd hajnalban az előzetes várakozásokhoz képest jó hangulatban lezajlott Zelenszkij, Trump és az európai vezetők találkozója. Tűzszünet nincs, biztonsági garanciák is csak elméletben vannak, de úgy néz ki, megkezdődött a munka azért, hogy asztalhoz ültessék az orosz és ukrán elnököket. Kijev a jelek szerint sikeresen megállította az oroszok donyecki betörését, az ukrán vezérkar azonban egy új, zaporizzsjai offenzívától tart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Zelensky says he's ready for Putin talks as Europe welcomes Trump's security guarantees

Zelensky says he's ready for Putin talks as Europe welcomes Trump's security guarantees

Trump called Putin after speaking to Zelensky in the White House, floating the possibility for further meetings.

