Egyszerre omlott össze a nyolc hatalmas torony – videó

Elképesztő látvány és rengeteg néző: az angliai Nottinghamshire városában hatalmas porfelhő gomolygott péntek délután, amikor egy tervezett robbantássorozattal összeomlott a Cottam Erőmű nyolc, egyenként 114 méter magas hűtőtornya – írta a Portfolio az Independent cikke alapján.

A széntüzelésű erőmű több mint fél évszázadon át, 1968 óta látta el árammal a környéket, összesen 3,7 millió otthont. Bár csak 30 évre tervezték, jóval tovább üzemelt, egészen 2019-es végleges leállításáig.

A tulajdonos EDF szerint a területet a következő években ipari és megújulóenergia-projektek számára nyitják meg.

A helyiek számára a Cottam Erőmű nemcsak egy energiaforrás, hanem a tájkép ikonikus eleme volt, amely most végleg a múlt részévé vált.