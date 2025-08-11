Kimondottan barátságos volt az azeri elnök Ukrajnával

"A beszélgetés során mindkét fél elítélte Oroszország szándékos légitámadásait az azeri SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen Ukrajnában, valamint más azerbajdzsáni létesítmények és egy gázkompresszor állomás ellen, amely azerbajdzsáni gázt szállít Ukrajnába" - áll az azeri elnök sajtószolgálatának közleményében.

"Hangsúlyozták, meg vannak győződve arról, hogy ezek a támadások nem fogják akadályozni az Azerbajdzsán és Ukrajna közötti energetikai együttműködést" - tette hozzá az állásfoglalás.

Ukrán tisztségviselők szerint a héten Oroszország támadást indított egy, a SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen, valamint egy gázszivattyúállomás ellen, amely az Egyesült Államokból és Azerbajdzsánból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) szállított Ukrajna déli Odessza régiójában.

Júliusban Ukrajna már szállított LNG-tesztmennyiségeket Azerbajdzsánból az úgynevezett transzbalkáni gázvezetéken keresztül.