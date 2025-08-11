ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő
Ilham Alijev azeri államfő beszédet mond az azerbajdzsáni földgáz Közép-Európába szállításáról szóló szándéknyilatkozat aláírásán Szófiában 2023. április 25-én. Az együttműködésben részt vevő államok: Azerbajdzsán, Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovákia az úgynevezett Szolidaritási Gyűrűn (STRING) keresztül fejlesztenék a régió energetikai infrastruktúráját. A fölgázvezeték tervezett útvonala az Azerbajdzsánnal határos Törökországból Bulgárián, Románián és Magyarországon át Szlovákiáig vezetne. A földgázhálózat bővítését Bulgária kezdeményezte az Európai Bizottság támogatásával az Európai Unió, illetve a délkelet-európai régió energiabiztonságának növelése céljából.
Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev

Kimondottan barátságos volt az azeri elnök Ukrajnával

Infostart / MTI

Az Ukrajna területén található azeri gáz- és olajipari létesítményekre mért orosz csapások ellenére folytatódik az azeri-ukrán energetikai együttműködés - jelentette ki Ilham Aliyev azeri államfő, elítélve a szóban forgó támadásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése alkalmával.

"A beszélgetés során mindkét fél elítélte Oroszország szándékos légitámadásait az azeri SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen Ukrajnában, valamint más azerbajdzsáni létesítmények és egy gázkompresszor állomás ellen, amely azerbajdzsáni gázt szállít Ukrajnába" - áll az azeri elnök sajtószolgálatának közleményében.

"Hangsúlyozták, meg vannak győződve arról, hogy ezek a támadások nem fogják akadályozni az Azerbajdzsán és Ukrajna közötti energetikai együttműködést" - tette hozzá az állásfoglalás.

Ukrán tisztségviselők szerint a héten Oroszország támadást indított egy, a SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen, valamint egy gázszivattyúállomás ellen, amely az Egyesült Államokból és Azerbajdzsánból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) szállított Ukrajna déli Odessza régiójában.

Júliusban Ukrajna már szállított LNG-tesztmennyiségeket Azerbajdzsánból az úgynevezett transzbalkáni gázvezetéken keresztül.

