Világbajnok sztár érkezik Győrbe

A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves játékos „életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki”. Szerződése kettő plusz egy évre szól.

Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

„Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon letette a névjegyét a BL-ben és a nagy nemzetközi tornákon is. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi” – mondta Per Johansson győri vezetőedző.

Az 54-szeres válogatott játékos a tavalyi világbajnokságon a bronzérmes francia válogatott legeredményesebb tagja volt 44 találattal, 2023-ban pedig vb-aranyat szerzett a nemzeti csapattal.