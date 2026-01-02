ARÉNA - PODCASTOK
A Győr játékosai ünneplik győzelmüket a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Odense HB mérkőzés után az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. A Győr megvédte címét és hetedszer nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután 29-27-re legyőzte a dán csapatot.
Nyitókép: Purger Tamás

Világbajnok sztár érkezik Győrbe

Infostart / MTI
Sarah Bouktit személyében világbajnok, olimpiai ezüstérmes beállót igazol nyáron a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.

A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves játékos „életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki”. Szerződése kettő plusz egy évre szól.

Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

„Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon letette a névjegyét a BL-ben és a nagy nemzetközi tornákon is. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi” – mondta Per Johansson győri vezetőedző.

Az 54-szeres válogatott játékos a tavalyi világbajnokságon a bronzérmes francia válogatott legeredményesebb tagja volt 44 találattal, 2023-ban pedig vb-aranyat szerzett a nemzeti csapattal.

bajnokok ligája

kézilabda

győr

24 ÓRA
2026. január 2. 13:12
