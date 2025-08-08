ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Donald Trump: nincs ilyen feltételem

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel - az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy "Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is".

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai-orosz csúcstalálkozóra, hogy "meg kell látnunk, mi történik". "Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival" - mondta.

