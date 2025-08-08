ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.77
usd:
340.27
bux:
103272.78
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karol Nawrocki újonnan beiktatott lengyel elnök a varsói királyi várban rendezett ünnepségen, ahol államfőként a két legmagasabb lengyel kitüntetés, a Fehér Sas Érdemrend és a Lengyelország Újjászületése Érdemrend nagymesterévé avatják 2025. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Új lengyel államfő Ukrajna EU-s tagságáról: egyszer lehet, de nem feltétlenül

Infostart / MTI

Karol Nawrocki új lengyel államfő bizonyos, elsősorban a történelmi emlékezettel összefüggő feltételekhez köti Ukrajna támogatását – jelentette ki Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke csütörtökön a közszolgálati rádióban.

Az államfői tisztségre szerdán beiktatott Karol Nawrocki külpolitikai terveit felvázolva Przydacz felidézte: az elnökválasztási kampány során Nawrocki többször szólt arról, hogy „az újbirodalmi, újgyarmati politikát folytató Oroszországgal harcoló” Ukrajna számíthat Lengyelország támogatására.

Az Oroszország iránti viszonyban „biztosan erőteljesen látható lesz a lengyel politika éle” – fogalmazott Przydacz. Ukrajna témájában elmondta: Karol Nawrocki már beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor „sok jó elem” merült fel, de szóba kerültek a lengyelek számára fontos, történelmi jellegű kérdések is.

Az ukránoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lengyeleknek is megvannak a maguk elvárásai, többek között az ukrajnai exhumálások témájában – utalt az államtitkár a mintegy százezer lengyel erőszakos halálával járó 1943-44-es volhíniai mészárlás áldozatait rejtő ukrajnai tömegsírok feltárására.

A tömegsírok feltárását Ukrajna 2017-ben leállította. A lengyel fél már 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de eddig csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat kihantolására kapott engedélyt Kijevtől.

„Mi erről nem mondunk le, sőt igyekszünk napirenden tartani a témát, próbálunk különféle eszközökkel nyomást gyakorolni” – jelezte Przydacz, megjegyezve: a külpolitikában „teljesen természetesnek” tartja a másik fél iránti feltételek megfogalmazását.

Hozzátette: míg Donald Tusk lengyel kormányfő Ukrajna „feltétlen támogatásáról beszél minden egyes vonatkozásban”, a varsói államfői hivatal álláspontja az, hogy „támogatják Ukrajnát, de bizonyos feltételeket is megszabnak”. Ukrajna egyszer az Európai Unió, az euroatlanti struktúrák részévé válhat, de „nem feltétlenül”, először „meg kell reformálni az államot, a gazdaságot, le kell küzdeni a korrupciót” – mondta Przydacz. Ukrajna esetleges NATO-tagságáról szólva úgy vélte: erre „jelenleg nincsenek megfelelő körülmények, geopolitikai értelemben sem, tart a háború”.

Úgy látta: ha Ukrajna „bizonyos lépéseket, gesztusokat tenne Lengyelország iránt, a lengyelek többsége is valamivel kedvezőbb módon tekintene Ukrajna euroatlanti integrációjára”.

Karol Nawrocki külpolitikai prioritásairól szólva az államtitkár az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatokat emelte ki. „De más irányok is vannak, törekedni fogunk az aktivitásra a közép-európai vonalon” – tette hozzá. Fontosnak nevezte a viszonyt a balti-államokkal, valamint a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek formátumában folytatott együttműködést is.

A közvetlenül választott lengyel államfőnek az alkotmány értelmében viszonylag erős jogosítványai vannak, a nemzetközi kapcsolatokban Lengyelország legmagasabb rangú képviselőjének számít, hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződések jóváhagyása és felmondása is.

Kezdőlap    Külföld    Új lengyel államfő Ukrajna EU-s tagságáról: egyszer lehet, de nem feltétlenül

lengyelország

államfő

karol nawrocki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megoldódhat a fél éve tartó patthelyzet, új fejezet nyílhat Koszovóban

Megoldódhat a fél éve tartó patthelyzet, új fejezet nyílhat Koszovóban

A Magyar Külügyi Intézet kutatója, Viola Cintia az InfoRádióban arról beszélt, miért lehetséges, hogy bár 54. alkalommal sem sikerült kormányt alakítani a februári parlamenti választások után, a köztársasági elnök mégsem írja ki az előre hozott választást. Ez azonban pénteken megváltozhat az alkotmánybíróság döntése nyomán.
Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ők ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől bérlik a kocsikat.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi második negyedéves gyorsjelentését a Mol: a jelentősen romló iparági környezetben a korábban megszokott negyedévekhez képest gyenge három hónapot zárt az olajcég, ráadásul az elemzői várakozásokat is jócskán alulteljesítette a társaság - igaz, ehhez nagyban hozzájárult az a tény, hogy nagy volumenű egyszeri beruházást könyvelt el a negyedévben a Mol, ami jelentősen csökkentette az EBITDA-t. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint az elmúlt időszakban nőtt a külső környezet bizonytalansága, egyben azt is bejelentette a vezető, hogy olyan hatékonyságjavító lépések készülnek a Downstream üzletágban, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki

Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki

Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

PM Benjamin Netanyahu's office says Israel will provide humanitarian aid to civilians in Gaza, but the UN has warned a military escalation risks "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 06:00
Lengyelország-szakértő: az új államfő a kormány élő lelkiismerete szeretne lenni
2025. augusztus 7. 21:58
Kiderült, mit tervez a Gázai övezettel Benjamin Netanjahu
×
×
×
×