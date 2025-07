Felfedte a Fehér Ház, milyen krónikus betegségben szenved Donald Trump

Csütörtökön közölte a Fehér Ház: Donald Trumpnál krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak – írja a BBC beszámolója nyomán a Portfolio. Karoline Leavitt, az elnöki hivatal szóvivője elmondta, az elnöknél azután diagnosztizáltak krónikus vénás elégtelenséget, hogy az utóbbi időben lábdagadást tapasztalt. Donald Trump emiatt átfogó vizsgálaton esett át, az érrendszerét is beleértve.

A krónikus vénás elégtelenség amiatt alakul ki, hogy a lábakban található vénák nem képesek megfelelően pumpálni a vért a szív felé, így a vér megreked az alsó végtagokban, és duzzanatot okoz. Sean Barbabella, a Fehér Ház orvosa szerint ez egy „jóindulatú és gyakori” betegség, különösen a 70 év felettieknél.

A hivatali orvos szerint az elnök kezén látható véraláfutásokat a gyakori kézfogások okozta szöveti sérülések és az aszpirin szedése okozzák.

Az aszpirin a szív- és érrendszeri betegségeket megelőző szokványos kezelés része, segíti megelőzni a szívinfarktust, a vérrögök kialakulását és a stroke-ot, de mellékhatásként növelheti a véraláfutások kialakulásának esélyét.

Júliusban, a FIFA-klubvilágbajnokság döntőjén fotósok megörökítették Donald Trump duzzadtnak tűnő lábait is:

This photo of Trump's ankles and knees was taken Sunday at the FIFA Club World Cup.



Look how loosely his shoes are laved, and also note how swollen his right knee is. pic.twitter.com/HdH0VLGKZ5