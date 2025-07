Súlyos a helyzet a turistaparadicsomban, néhányan a tengerbe menekültek

Kréta déli partvidékén fekvő Ierapetra környékéről a hatóságok több mint 5 ezer turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. A tűz elől néhányan a tengerbe menekültek, őket halászok mentették ki.

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült turistákat más szállodákba helyezték el, többen egy kosárlabda-stadionban töltötték az éjszakát. Több ház és üzlet is megrongálódott.

? Nearly 5,000 people evacuated from Crete, Greece’s largest island, as wildfires rage on.



Authorities call it a precautionary move — but the threat is real.