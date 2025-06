Így ünnepelték Károly király hivatalos születésnapját - videó

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 76 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját.

Károly király harmadik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján. Édesanyja, II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el, és halálának pillanata óta III. Károly az Egyesült Királyság uralkodója.

Jelen volt a nagyszabású parádén Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége is, aki tavaly januárban műtéten esett át, és néhány héttel később közzétett személyes videóüzenetében elmondta, hogy megelőző jellegű kemoterápiás kezelésben részesül, mivel a műtétje utáni tesztek daganatos elváltozást mutattak ki.

A 43 éves hercegnő ezután hosszabb időre visszavonult a közszerepléstől, de tavaly szeptemberben bejelentette, hogy befejeződött a kezeléssorozat, és azóta ismét egyre gyakrabban megjelenik nyilvános rendezvényeken.

III. Károlynál tavaly szintén daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, az uralkodó azonban néhány heti szünet után szintén visszatért nyilvános közéleti feladatainak ellátásához.

A szombati ünnepség helyszínére, a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - Károly király és felesége, Kamilla, valamint Katalin hercegnő és három gyermeke egyaránt nyitott hintón érkezett.

? A huge thank you to our Military personnel for a truly triumphant Trooping today!



Over 1,000 soldiers, around 200 horses and approximately 300 musicians came together in a display of Military precision, horsemanship and fanfare to mark The King’s official birthday.



And what… pic.twitter.com/dCxAvV2dfu