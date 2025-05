Kelemen Hunor: George Simion megválasztása az erdélyi magyarság történelmi tragédiájához vezetne

A román elnökválasztás vasárnapi első fordulja után eldőlt, hogy május 18-án George Simion, a hagyományos pártok által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, és Nicusor Dan, Bukarest európai uniós elkötelezettségű független főpolgármestere közül választ elnököt Románia 19 millió választópolgára.

Simon győzelme esetén nagyon nehéz időszak vár a romániai magyarságra. Minden politikai bölcsességre, minden politikai rutinra szüksége lesz az RMDSZ vezetőinek, az erdélyi magyarság vezetőinek arra, hogy a magyar közösség, a romániai magyarság lehetőleg ne sérüljön ebben a bizonytalan politikai helyzetben – vélekedett az InfoRádióban Szakáli István Loránd, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója.

Mindezt megerősítette Kelemen Hunor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az InfoRádióban emlékeztetett, hogy George Simion épp azzal robbant be a román politikai életbe és a közvéleménybe, hogy meggyalázták az úzvölgyi első világháborús katonatemetőt, és utána is magyarellenes hangulatkeltéssel és magyarellenes akcióikkal szerzett támogatókat.

„Csak az elmúlt másfél esztendőben, amíg ez a hosszú választási időszak zajlott, több olyan kezdeményezésük volt, amely a magyar közösség ellen irányul. Ők azt mondják, hogy nem lehetnek magyar iskolák, csak jó esetben vegyes iskolák. Szerintük a magyar nyelvet a család kötelékébe vissza kell szorítani, nem lehet magyar nyelvet használni a közigazgatásban, és azt mondják, hogy az etnikai képviseletet föl kell számolni, mert ez a román nemzet érdekével ellentétes” – mondta az elnök.

Kelemen Hunor szintén kockázatként értékelte, hogy ha Simion megnyeri az elnökválasztást, az egyben azt is jelenti, hogy ő fogja fölkérni a következő miniszterelnököt, hogy kormányt alakítson, és így nemcsak az elnöki hivatalban, hanem a kormánypalotában is az AUR veszi át a hatalmat.

„Ez az erdélyi magyarság számára történelmi tragédiához vezetne, tehát ezt meg kell próbálni elkerülni”

– mondta Kelemen Hunor. Ennek érdekében a másik elnökjelölt, Nicusor Dan támogatására szólított fel, annak ellenére is, hogy mint fogalmazott, az RMDSZ-től messze balra áll, egy progresszív párt alapítója, első elnöke volt, aztán a párt kizárta, és függetlenként indult, de az egykori pártja támogatásával, viszont a magyar közösséggel kapcsolatosan nem tudnak semmit felróni neki.„Sokat élt Erdélyben, ott gyerekeskedett, ott szocializálódott, érti a kisebbségeket, és nem volt magyarellenes megnyilvánulása. Ha a kettő közül kell választani, akkor a józan ész azt diktálja, hogy Nicusor Dant próbáljuk segíteni abban, hogy megnyerje a második fordulót. Nem lesz könnyű” – mondta az RMDSZ első embere.

A helyzet némiképp hasonlít 2000-re, amikor a magyarellenes Corneliu Vadim Tudor, illetve Ion Iliescu jutott be az elnökválasztás második fordulójába, és akkor az RMDSZ Ion Iliescu támogatására szólított fel, noha ő sem a magyarbarátságáról volt híres. Kelemen Hunor szerint csak annyi az azonosság, hogy 25 éve is egy magyarellenes, nagyon nacionalista jelölt került be a második fordulóba, de szerinte Nicusor Dan nem Ion Iliescu, George Simion pedig veszélyesebb és rosszabb, mint annak idején Vadim Tudor volt, ráadásul teljesen más a politikai, a gazdasági, az európai vagy a globális környezet is.

Tovább terheli a román közéletet, hogy az elnökválasztás első fordulója után lemondott Marcel Ciolacu miniszterelnök, már ki is nevezték ideiglenes utódját, Catalin Predoiu belügyminisztert. Az ügyvivő kormánynak csak 45 napja van, addig végleges kabinetet kell alakítani, különben előre hozott választás következik, az pedig Kelemen Hunor szerint a legrosszabb forgatókönyv.

„Ha Simion nyer, biztos, hogy megpróbálja az előre hozott választást kiprovokálni, mert a győzelem hullámán az ő pártja valószínűleg többséget szerezne a parlamentben, és

a következő tíz esztendőben ők vezetnék az országot, annak pedig beláthatatlan következményei lennének”

– mondta a pártelnök.

Úgy véli, a mostani parlament nem oszlatná fel magát, akkor inkább egy kisebbségi kormánynak adna megbízást. Az RMDSZ elnöke szerint a parlamenti matematika akár négy megoldást is kínál. Az egyik az, ha Simion nyer, akkor egy nagykoalíció összeáll, és elszigeteli az AUR-t és az elnököt, de ennek nem látja a valószínűségét, de matematikailag elképzelhető. Elképzelhető az is, hogy marad a mostani koalíció egy új miniszterelnökkel, szerinte ennek a lehetősége sem nagy, de ezt nem zárná ki. A kisebbségi kormány harmadik lehetőség, de ebben az RMDSZ nem vállalna szerepet. Elméletileg van egy negyedik változat, ha az AUR-ral köt valaki koalíciót. Példaként említette a jelenlegi legnagyobb parlamenti erőt, a szociáldemokrata pártot, amelynek a mostani vezetősége teljesen kizárja azt, hogy az AUR-ral kormányozzon, és nem is érdeke, de az elméleti lehetősége ennek is fennáll Kelemen Hunor szerint.

„Az alkotmány szerint 45 napon belül új kormánynak kell alakulnia. Ez azt is jelenti, hogy ha május 18. után alakul az új kormány, akkor már az újonnan megválasztott elnök fogja felkérni a miniszterelnököt” – emlékeztetett a tétre az RMDSZ elnöke.