Ravasz átnevezést jelentett be a Pentagon-főnök

Az észak-karolinai bázis, amely a világ legnagyobb katonai létesítményei közé tartozik, két éve a Fort Liberty nevet kapta annak a törekvésnek a részeként, hogy átkereszteljék a konföderációs tisztekről elnevezett bázisokat. A kezdeményezés a George Floyd 2020-as halálát követő országos demonstrációk nyomán indult el - számolt be a Portfolio.

A védelmi minisztérium honlapján közzétett videó szerint a Donald Trump által kinevezett Pete Hegseth Pentagon-főnök a névváltoztatást elrendelő feljegyzés aláírásakor kijelentette: "Így van, Bragg visszatért."

Bragg is back! I just signed a memorandum reversing the naming of Fort Liberty back to Fort Bragg. pic.twitter.com/EGgZNHK72x