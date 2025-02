Besokalltak a svédek, korlátozni akarják a fegyvertartást

"Vannak bizonyos veszélyes fegyvertípusok, amelyeket csak kivételesen szabad engedélyezni polgári célokra. Erre példa az AR-15 karabély, mert kompatibilis a katonai típusú nagy tölténytárakkal, és rövid idő alatt súlyos károkat képes okozni" - írta közleményében a kormány.

A Svédország középső részén fekvő Örebro felnőttképzési központjában kedden elkövetett tömeggyilkosságnak tíz halálos áldozata volt, közöttük több külföldi származású személy. A rendőrség szerint három fegyvert - valamint nagy mennyiségű töltényhüvelyt és fel nem használt lőszert - találtak a lövöldözés elkövetője mellett, akit a svéd sajtó szerint Rickard Anderssonnak hívtak és 35 éves volt. A rendőrség szóvivője közölte, hogy puskák és gépkarabélyok voltak, de a pontos típusukra nem tért ki.

#Sweden ??: 35-year-old gunmam carried out a school shooting at #Risbergska Campus in #Örebro (#Orebro). At least 10 people killed and 5 more wounded.



Although not very clear —the perpetrator seems to be well-equipped; including possible 5.56 AR / 7.62 AK rifle. pic.twitter.com/5pE3aueHh4