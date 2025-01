Újabb autós merénylet, tömegbe hajtott egy autó, 10-en meghalt az amerikai nagyvárosban

A CNN alapján a 24.hu írja azt, hogy a támadás helyi idő szerint hajnali 3:15 körül történt. Egyes beszámolók szerint a járművet vezető férfi később kiszállt és lövöldözni kezdett.

A CBS News szerint erre a helyszínen megjelenő rendőrök is lövésekkel válaszoltak. A hatóságok egyelőre nem adtak ki részletes, hivatalos közleményt az esetről.

BREAKING NEWS: GRAPHIC WARNING: Mass casualties as car rams into crown in New Orleans. Several dead… Bourbon Street shut down … I knew this would happen somewhere #terroristattack #ThanksBiden pic.twitter.com/oVroB6wdyU

A közösségi oldalakon több felvétel és fotó is feltűnt, amelyeken a helyszínre nagy számban érkező rendőr- és mentőautók láthatók.

A merénylő ezt az autót használta:

First look at the vehicle used to mow down New Year revellers in New Orleans. pic.twitter.com/bjN0XLvrVC